Innovative Weiterbildung für Technische Redakteure

An der Universität Rostock startet am 1. November 2016 ein berufsbegleitender Weiterbildungskurs in Technischer Dokumentation, der im norddeutschen Raum einzigartig ist.



Der Kurs Textproduktion und Übersetzungen in der Technischen Redaktion macht die Teilnehmer mit Basismethoden und Konzepten zum Verständnis von Dokumenten- und Texttypen und ihre Wirkung auf den Leser vertraut. Die Teilnehmer lernen, professionell übersetzungsgerechte technische Dokumente zu erstellen. Die Inhalte orientieren sich an den Qualifizierungsbausteinen für Technische Redakteure, herausgegeben von der Gesellschaft für Technische Kommunikation e.V. - tekom. Der Kurs ist Bestandteil des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Technische Kommunikation an der Universität Rostock und kann bei Aufnahme des Studiums angerechnet werden.



Weitere Informationen und ein Online-Anmeldeformular finden Interessierte unter http://www.weiterbildung.uni-rostock.de/zertifikatskurse/technische-dokumentation/textproduktion/. Ansprechpartnerin an der Universität Rostock ist Mandy Andres, Telefon: (0381) 498 1255, E-Mail: techkomm@uni-rostock.de.

