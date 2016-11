Für die Forscher von morgen

Vor wenigen Jahren rief die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften das bundesweit erste Schülerlabor Geisteswissenschaften ins Leben. Auf ganztägigen Workshops führen Wissenschaftler an der Berliner Akademie Jugendliche anhand konkreter Projekte an die Themen und Arbeitsweisen der Kultur- und Sozialwissenschaften heran. Nun geht das Labor das erste Mal auf Reisen – und zwar nach Rostock. Das ist kein Zufall. Die an der Rostocker Universität beheimatete Uwe Johnson-Werkausgabe gehört zu den Vorzeigeprojekten der Berliner Akademie.



Uwe Johnson (1934-1984) schrieb für ein aufmerksames Publikum, er wünschte sich eine Schule, die neugierig macht auf Lesen als Form der Welterkundung. Bei diesem Verständnis setzt das Schülerlabor an und verschränkt die Annäherung an Johnsons komplexe Erzähltechnik mit einer Einführung in editionswissenschaftliche Fragestellungen und Methoden. Am Beispiel von Johnsons Roman „Mutmaßungen über Jakob“ (1959) erhalten die Schüler Gelegenheit zur Arbeit mit (faksimilierten) Archivalien und Quellen. Unter Anleitung von Forscherinnen und Forschern der Akademie vollziehen sie nach, welche Arbeit zu leisten ist, ehe Texte ins Schulbuch oder Reclam-Heft kommen: eine Arbeit, die in der Regel unsichtbar bleibt.



Die Veranstaltungsreihe wendet sich an die Leistungs- und Grundkurse des Faches Deutsch. Außer Neugier und Experimentierfreude braucht es keine Voraussetzungen.



Der erste Workshop findet heute an der Rostocker Werkstattschule statt. Im Januar 2017 folgen Termine am Innerstädtischen Gymnasium Rostock und an der Europaschule Rövershagen.

