Willkommen an der Universität in Koblenz

Zum Start des Wintersemesters begrüßte die Universität Koblenz-Landau über 60 internationalen Studierende und Doktoranden am Campus Koblenz. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch der diesjährige DAAD-Preis, die Successful Start Scholarships und die Partnership Scholarships für ausländische Studierende verliehen.



Für den musikalischen Auftakt der Veranstaltung sorgten die Web Science-Studierenden Keya Kashem und Sam Arefin aus Bagladesch mit Volksmusik aus ihrer Heimat. Universitätspräsident Professor Dr. Roman Heiligenthal und der Koblenzer Oberbürgermeister, Professor Dr. Hofmann-Göttig, begrüßten die Gäste. Erster Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des mit 1.000 Euro dotierten DAAD-Preises für besondere wissenschaftliche Leistungen und hervorragendes gesellschaftliches Engagement an Zuhal Gültekin-Ernst.



Sie ist Doktorandin in der Abteilung Biologie des Instituts für integrierte Naturwissenschaften und forscht zum Thema Gewässerbewertung von Bergbächen im Osten der Türkei. Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie einen Kooperationsvertrag zum Wissenschaftleraustausch mit der Universität Munzur abgeschlossen. Ihr soziales Engagement wird beispielhaft an ihrer Beteiligung am vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Ada-Lovelace-Projekt für Mädchen mit Migrationshintergrund deutlich, dessen Ziel es ist, Mädchen und junge Frauen für technisch-naturwissenschaftliche Fächer zu begeistern und sie auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Die Mutter einer dreijährigen Tochter engagiert sich auch im Elternausschuss der Kita Bullerbü am Campus Koblenz.



Im Anschluss wurden die Scholarships verliehen. Das sind Stipendien für besonders qualifizierte und sozial engagierte ausländische Studierende.



Gefördert wird jeweils das erste Semester, um den Start in Koblenz zu erleichtern. Mit den Successful Start Scholarships werden seit 2015 Studierende der englischsprachigen Masterstudiengänge Web Science und Mathematical Modeling of Complex Systems gefördert. In diesem Jahr erhielten Asma Iftikhar (Pakistan), Mariya Chkalova (Ukraine) und Syed Salman Ali (Pakistan) dieses Stipendium. Stipendiatinnen des erstmals verliehenen Partnership Scholarships sind Mariia Svystun und Hanna Ovsiienko (beide Ukraine). Das Partnership Scholarship ist nicht an einen bestimmten Studiengang gebunden.



Das letzte Wort des Abends hatten die Organisatoren der Veranstaltung Dr. Iryna Shalaginova, Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit der Universität und Ines Tobis vom Welcome-Center des Campus Koblenz. Sie informierten über den aktuellen Stand der Internationalisierung der Universität und die Planungen für deren zukünftige Entwicklung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren