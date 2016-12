Universitäts-KITA freut sich über neue Anschaffungen

Das pädagogische Team und die 60 Kinder der Kita Bullerbü der Universität in Koblenz freuen sich über viele neue Anschaffungen, die durch den Freundeskreis der Kita gespendet wurden. Dabei wurden alle Kinder der drei altersgemischten Gruppen sowie der zwei Krippengruppen bedacht: Rutschautos für die Kleinen, kindgerechte Werkzeugsets für den Werkraum, eine Vielzahl von bunten Riesenbausteinen für die Mehrzweckhalle, Bein-Lenk-Antrieb-Gefährte für den Fahrzeugweg und Trockenwagen für die Kunstwerke der Kinder.



„Uns ist es wichtig, dass die Kinder bereits in der Kita vielfältig gefördert werden, damit sie ihre kindlichen Fertigkeiten spielerisch entwickeln können.“ erklärt Dr. Sabine Bauer (Foto links), Vorsitzende des Freundeskreises. Dennis Bauer (Foto rechts), Schatzmeister des Freundeskreises ergänzt: „Diese Vielzahl an Anschaffungen konnten nur aufgrund des tatkräftigen Engagements des Vorstandes und der großzügigen Spendenbereitschaft der Förderer des Freundeskreises realisiert werden“.



Katja Künkel (Foto Mitte), Leiterin der Kindertagesstätte Bullerbü bedankte sich im Namen aller Kinder und Erzieherinnen bei dem Förderverein der Kita und freut sich über die weitere Zusammenarbeit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren