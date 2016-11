Wahnsinn trifft Methode: Talkshow mit ungewöhnlichem Thema

Meist fällt das Wort „Arsch“ nicht im guten Zusammenhang, häufig zu Unrecht. Eine spannende Aufgabe also, wenn sich am 10. November der Präsident der Universität Hamburg, Univ.-Prof. Dr. Lenzen, und NDR-Moderatorin Julia-Niharika Sen im Rahmen der Themen-Triade „Himmel, Arsch und Zwirn“ intellektuell dem Hinterteil widmen. In der Talkshow-Reihe der Uni Hamburg treffen wieder Wissenschaft und Stadtleben im Nachtasyl aufeinander: eine unterhaltsame wie informative Liaison, man könnte sie dem Genre Sciencetainment zuordnen, wäre der Abend dafür nicht viel zu mondän und auch kulturell anspruchsvoll. Schauspieler Tommaso Cacciapuoti liest literarische Texte zu dem ungewöhnlichen Thema und auch musikalisch wird es originell. Die Talkshow findet statt



am Donnerstag, dem 10. November, um 20 Uhr

im Nachtasyl (Thalia Theater), Alstertor 1, 20095 Hamburg.



Der Eintritt kostet 7 Euro, Tickets bekommen Sie im Unikontor oder an der Thalia-Theaterkasse.



Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, aufgrund der begrenzten Karten bitten wir Sie um Akkreditierung bis 7. November unter: merel.neuheuser@uni-hamburg.de



Die Gäste:



Biologie-Professor und Affenexperte Jörg Ganzhorn (UHH)

Escortdame und Domina Undine de Rivière

Gastroenterologe Dr. med. Andreas Block (UKE)

Sanitärexperte Bernhard Tackmann aus Hamburg



Spricht der Präsident der Universität mit dem Mediziner und dem Biologen über die „Regio glutea“ (das Gesäß), dann zeigt sich, wie frei sich die Wissenschaft mit unkonventionellen Themen fernab des Obszönen beschäftigen kann. Befragt die Journalistin den Hamburger Sanitär-Experten oder die Domina mit dem wohlklingenden Namen, dann sieht es möglicherweise anders aus …



Die Reihe ist eine Kooperation der Universität Hamburg mit dem Thalia Theater und TIDE TV. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.uni-hamburg.de/wahnsinn-trifft-methode

