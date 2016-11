Trotz Demografiewandels: Zahlen leicht gestiegen

Trotz der demografisch bedingt rückläufigen Zahl der Hochschulzugangsberechtigten in Thüringen hat die Universität Erfurt die Zahl ihrer Studierenden auch im Wintersemester 2016/17 mit 5910 zum Stichtag 30. Oktober steigern können.



Dazu hat mit insgesamt 1226 insbesondere die Zahl der Studienanfänger im 1. Hochschulsemester beigetragen. Dies entspricht einer Steigerung von 5,3 Prozent. Darüber hinaus haben 165 Studierende aus dem Ausland im aktuellen Wintersemester ihr Studium an der Universität Erfurt aufgenommen. Auf besonders großes Interesse stießen die Studienrichtungen Internationale Beziehung, Psychologie, Förderpädagogik sowie Primare und Elementare Bildung.



Carmen Voigt, Pressesprecherin der Universität Erfurt: „Die Zahlen zeigen, dass wir die uns von der Politik gestellte Aufgabe, junge Leute im Land zu halten und ins Land zu holen, sehr gut erfüllen.“ Zugleich seien sie ein Beleg dafür, dass die Marketingmaßnahmen fruchten, die die Uni in den vergangenen Jahren ganz gezielt auch über weit Thüringen hinaus gestartet hat.

