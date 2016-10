Sonderführung am Reformationstag Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt lädt in historische Schauräume ein

Die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt bietet am Reformationstag, 31. Oktober 2016, eine Sonderführung durch die historischen Schauräume an. Sie beginnt um 14 Uhr im 1. Obergeschoss des Ostflügels des Schlosses Friedenstein und steht in diesem Jahr unter dem Motto „500 Jahre Reformation – 370 Jahre Herzogliche Bibliothek. Die Forschungsbibliothek Gotha präsentiert ihre Schätze“. Der Eintritt ist frei.



Mit Blick auf die beiden anstehenden Jubiläen wird die Führung besondere Höhepunkte aus den Sammlungen präsentieren, insbesondere die bemerkenswerten reformationsgeschichtlichen Quellen, die von den Herzögen von Sachsen-Gotha-Altenburg vor allem zwischen 1640 und 1730 gesammelt worden sind. Gezeigt werden unter anderem das Druckmanuskript von Martin Luthers Übersetzung des Propheten Jeremia von 1530 und der Erstdruck seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ von 1521. Das Gothaer Exemplar ist im vergangenen Jahr zum UNESCO-Weltdokumentenerbe erklärt worden. Weitere Autografen von Philipp Melanchthon, Jean Calvin, dem Thüringer Reformator Friedrich Myconius und von anderen Gelehrten des 16. Jahrhunderts ergänzen die Schau zur Reformationsgeschichte. Die Führung beginnt jedoch mit der ältesten Handschrift der Bibliothek aus dem 8. Jahrhundert und führt über eine wunderschön illustrierte Ovid-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert zu zwei Zeichnungen von dem deutschen Naturforscher Georg Forster aus dem 18. Jahrhundert. Abschließend wird ein kleiner Ausblick auf die anstehende Frühjahrsausstellung „Im Kampf um die Seelen. Glauben im Thüringen der Frühen Neuzeit“ gegeben.



Die Führung wird von Dr. Sascha Salatowsky, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bibliothek im DFG-geförderten Projekt zum Ausbau der Bibliothek zu einer Studien- und Forschungsstätte für die Kulturgeschichte des Protestantismus in der Frühen Neuzeit, durchgeführt. Da die Kapazitäten begrenzt sind, wird um Anmeldung unter E-Mail: bibliothek.gotha@uni-erfurt.de bzw. telefonisch unter 0361/737-5530 bis zum 27. Oktober 2016 gebeten.





