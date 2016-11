Das Research Centre „Dynamik ritueller Praktiken im Judentum in pluralistischen Kontexten von der Antike bis zur Gegenwart“ der Universität Erfurt, lädt im November zu drei öffentlichen Vorträgen in der Kleinen Synagoge ein. Sie finden im Rahmen eines Seminars im Studium Fundamentale statt, das den Titel „Ritual und Ort“ trägt. Beginn ist jeweils um 12.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Am 9. November spricht Dr. Maria Stürzebecher (Erfurt) über die Grabsteine vom mittelalterlichen jüdischen Friedhof in Erfurt, am 23. November referiert Prof. Dr. Tal Ilan (Berlin) zu Fragen von Mikve und rituellem Bad im Judentum und am 30. November hält Dr. Barbara Perlich (Berlin/Erfurt) einen Vortrag über ein hochmittelalterliches jüdisches Wohnhaus in Erfurt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen, um Anmeldung per Mail an claudia.bergmann@uni-erfurt.de wird jedoch gebeten.



Das Research Centre wurde im November 2015 an der Universität Erfurt gegründet und ist am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien beheimatet. Es stellt eine Kooperation aus Theologischen Forschungskolleg, Forschungszentrum Gotha, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und Max-Weber-Kolleg dar. Das aktuelle Seminar, vertreten durch Prof. Dr. Benedikt Kranemann und Dr. Claudia Bergmann, geht von der Beobachtung aus, dass Ort, Körper und Zeit in jüdischem wie christlichem Ritual eine zentrale Rolle spielen. Im Seminar geht es deshalb um jüdische und christliche Rituale und mit Ritualen verbundene Handlungen des öffentlichen und privaten Lebens, die mithilfe von Ritualorten erschlossen werden.

