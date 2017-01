Unter dem Titel „Der Kosmos der Seidenwürmer. Textilien und Naturvorstellungen im China des 12. bis 14. Jahrhunderts“ hält Prof. Dr. Dagmar Schäfer (Berlin) am Donnerstag, 26. Januar 2017, einen Vortrag am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt. Alle Interessierten sind dazu herzlich in den Seminarraum des „Pagenhauses“ auf Schloss Friedenstein eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 17.15 Uhr, Der Eintritt ist frei.



Der Vortrag beschäftigt sich mit der Seidenproduktion im dynastischen China, die zu den zentralen Einkommensquellen gehörte und das Mittel der Wahl war um Kriege zu verhindern und Frieden mit den Nachbarn herzustellen. Gelehrte des öffentlichen Lebens beschäftigten sich daher traditionell intensiv mit der Erforschung des Seidenwurms, der als Modellorganismus die Welt erklärte. Um die Jahrtausendwende jedoch findet beinah unbemerkt ein Wandel statt und Fragen der Spinnerei und Weberei treten in schriftlichen Diskussionen in den Vordergrund. Dieser Beitrag behandelt Seide in den Naturvorstellungen und dem täglichen Leben in China zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert und geht dabei der Frage nach, wie der Wurm aus den Gelehrtenköpfen verschwand und der Seidenfaden an Bedeutung gewann.



Dagmar Schäfer ist Leiterin der Abteilung III und geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte. Sie hat eine Honorarprofessur für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Berlin inne. Ihr Hauptinteresse liegt in der Erforschung der Geschichte chinesischer Technologien.

