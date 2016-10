Austausch über gute Lehre: Uni-Magazin "Resonanz" erschienen

Die neue Ausgabe des Magazins für Lehre und Studium „Resonanz“ der Uni Bremen liegt jetzt vor. Zu Beginn des Wintersemesters ist damit bereits die siebte Ausgabe erschienen. Im aktuellen Heft schreiben Lehrende und Studierende unter anderem über den Aufbau einer dezentralen Schreibwerkstatt im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften, über ein Coaching-Projekt für Studienanfänger in der Produktionstechnik und über das Zukunftskonzept für die Lehrerbildung an der Universität Bremen. Das Magazin liegt an vielen Orten auf dem Campus aus. Neue Beiträge können jederzeit eingereicht werden.



Die „Resonanz“ wurde im Rahmen des ForstA-Projekts („Forschend Studieren von Anfang an“) als Forum für den praxisnahen Austausch und die kritische Reflexion des Lehr- und Lerngeschehens an der Uni Bremen ins Leben gerufen. Sie erscheint einmal im Semester als gedruckte Ausgabe. In erster Linie ist die „Resonanz“ jedoch ein Onlinemagazin: Unter https://blogs.uni-bremen.de/resonanz/ werden durchgehend neue Artikel eingestellt und es besteht über eine moderierte Kommentarfunktion die Möglichkeit für Diskussionen. So soll ganz unkompliziert der Austausch über gute Lehre an der Universität Bremen befördert werden – auch zwischen den Fächern und den verschiedenen Akteuren der Institution.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren