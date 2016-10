BIGSAS Denkatelier: Professor Dr. D. A. Masolo

Mit dem BIGSAS Denkatelier wurde eine Plattform geschaffen, durch die sich Wissenschaftler und Künstler mit den kulturell interessierten Einwohnern von Bayreuth und der Umgebung treffen und austauschen können. Am Donnerstag, 20. Oktober, 18.00 Uhr, IWALWA-Haus, Wölfelstraße 2, Bayreuth, wird im Rahmen dieses Forums Professor Dr. D. A. Masolo von der Universität Louisville (USA) zum Thema „In the Absence of Ideal Theory: Decrying the Vacuum“ sprechen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren