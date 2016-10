Neu: schokoladiges Gourmeterlebnis im Universal Orlando Resort

Lust auf Schokoladen-Gnocchi oder einen Milchshake mit schokoladeumhülltem Speck als Krönung? Auf geht es ins Universal Orlando Resort Florida. The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen überrascht jetzt mit ungewöhnlichen Schokoladenkreationen.



Herzhaft und süß: Mit Kaffee und Schokolade marinierte Hähnchenflügel, Speckkrokant und schokoladiges Mandelbrot sind nur eine Auswahl der gegensätzlichen Speisen. Naschkatzen erfreuen sich an einer Dessertauswahl aus Milchshakes mit einer Verzierung aus Limettenkuchen oder üppigen Eisbechern in der Geschmacksrichtung gesalzenes Karamelltörtchen. Die Chefköche bereiten die süßen Kompositionen direkt vor den Augen des Gastes zu.



In der Welt voller Desserts und köstlicher Gerichte erwarten Penelope und ihr treuer Robotergefährte Jacques die Besucher. Die Geschichte um Professor Doktor Penelope Tibeaux-Tinker Toothsome besagt, dass sie das Lokal aus Liebe zur Schokolade errichten ließ. Die beiden Figuren ergänzen das Restaurant im Steampunk-Stil des 19. Jahrhunderts. Industrielle Rohre und eine Fassade aus hochragenden Schornsteinen prägen die Atmosphäre im Retrolook.



Das neue Restaurant am Universal CityWalk befindet sich in der Nähe des Eingangs zum Universal Islands of Adventure Themenpark. Von sonntags bis donnerstags ist es von 11 Uhr bis 23 Uhr und freitags und samstags bis 23.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf www.universalorlando.com.

Über Universal Orlando Resort

