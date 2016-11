ELIF - Im Februar erneut auf Duo-Akustik-Tour

ELIF Auf halber Strecke - Akustik-Tour 2017



Elif - Die junge Berlinerin im Februar erneut auf Duo-Akustik-Tour



Manchmal braucht es Mut, die Dinge auszusprechen wie sie sind. Besonders wenn man eine junge Berlinerin, Singer-Songwriterin und Anfang Zwanzig ist. So wie Elif. Sie hat keine Angst davor und deshalb sind ihre Texte wie das Leben: manchmal melancholisch, manchmal bittersüß – und manchmal einfach so leichtherzig und humorvoll wie es eben nur solche einer 23-jährigen sein können. Mit 20 Jahren veröffentlichte Elif 2013 ihr Debüt-Album „Unter meiner Haut“ inklusive der gleichnamigen Single. Sie spielte live im Vorprogramm von Größen wie Ronan Keating, Bosse, Philipp Poisel und Andreas Bourani, um anschließend auf eigene Tour zu gehen. Auch dafür braucht es Mut, und auch hier macht er sich bezahlt: die meisten ihrer Konzerte sind mittlerweile schon im Vorfeld ausverkauft und ihre Fangemeinde wächst stetig.



2015 coverte das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ die Elif-Single "Unter meiner Haut" und erreichte damit in kürzester Zeit Platin-Status. Da Text und Melodie aus ihrer Feder stammen, erhielt Elif auf diesem Wege ebenfalls ihre erste Gold- und Platinauszeichnung.



Derzeit arbeitet Elif zusammen mit Tim Morten Uhlenbrock an ihrem zweiten Studioalbum. Um ihre Fans auf diese Reise mitzunehmen, spielte sie im September eine ausverkaufte Tour, bei der sie nicht nur ihre bekannten Songs im Akustik-Gewand präsentierte, sondern auch eine Auswahl an unveröffentlichten Songs ihres kommenden Albums vorstellte. Aufgrund der überwältigenden Resonanz hat sie sich nun entschlossen, diese Tour im Februar fortzusetzen. Natürlich wieder ganz intim, im Duo auf kleinen Bühnen, persönlich und nah. Tickets für diese Konzerte sind ab sofort im exklusiven Presale bei www.eventim.de erhältlich. Der allgemeine VVK startet am Donnerstag, 01.12.2016.



Das Publikum kann sich auf tolle Konzerte freuen. So lobte die Stuttgarter Zeitung nach Elifs letztem Konzert: „Elif begeistert nicht nur durch ihre eindrucksvolle Stimme und ihre Lieder, sondern auch durch eine erfahrene Bühnenpräsenz.“ Und auch die Leipziger Volkszeitung schwärmt: „Am liebsten würde man direkt umdrehen und der Künstlerin noch einmal zwei Stunden zuhören.“



ELIF

Auf halber Strecke - Akustik-Tour 2017



14.02.2017 Dresden - Jazzclub Tonne

15.02.2017 Erfurt - Museumskeller

16.02.2017 Halle (Saale) - Objekt 5

17.02.2017 Nürnberg - MUZclub

19.02.2017 Karlsruhe - Jubez

20.02.2017 Wiesbaden - Schlachthof

21.02.2017 Düsseldorf - Pitcher

22.02.2017 Bremen - MS Treue

23.02.2017 Potsdam - Waschhaus



www.elif-musik.de

Universal Music GmbH





