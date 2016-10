UIG launcht Quiz-App mit Unterstützung von HISTORY

An welchem Tag begann der Erste Weltkrieg? Wer gilt als Erfinder der Glühbirne? Wie hoch war die Bevölkerungszahl der Nordstaatler im Amerikanischen Bürgerkrieg? Wann wurde Pearl Harbor überfallen?



Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen nach geschichtlichen Ereignissen finden User in der neuen App „Live Duell HISTORY Quiz“, die UIG mit Unterstützung des TV-Senders HISTORY launchte.



Im „Live Duell HISTORY Quiz“ können geschichtsinteressierte Nutzer gegeneinander antreten oder einen Zufallsgegner auswählen, um ihr geschichtliches Wissen zu testen. Für die Beantwortung jeder Frage haben die Spieler jeweils zwanzig Sekunden Zeit. Bei erfolgreicher Beantwortung sammelt jeder User Punkte und erobert gute Platzierungen im Highscore.



Die werbefreie Version (Preis: 1,19 Euro) ermöglicht es Nutzern, mit dem Feature „Einladungsduell“ live gegen ihre Freunde anzutreten. In Planung ist die Veröffentlichung einer weiteren Version für PC.



HISTORY:



HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentationen über besondere Menschen und Ereignisse. Das Programm zeigt täglich, dass Geschichte in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geschrieben wird. Die vielfach preisgekrönten Sendungen von HISTORY repräsentieren höchstes Produktionsniveau und setzen Maßstäbe für die moderne TV-Dokumentation. HISTORY wird im deutschsprachigen Raum als Joint Venture von NBC Universal Global Networks Deutschland und A+E Networks betrieben. In deutscher Sprache ist der Sender als Pay-TV-Angebot via Kabel, Satellit, IP- und Mobil-TV empfangbar. Eine Auswahl der Programme ist als VoD erhältlich. Weitere Informationen zum Empfang und zum Sender finden sich unter history.de

