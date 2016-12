Union Investment expandiert weiter im US-Hotelmarkt

Union Investment setzt ihren Investitionskurs in den USA konsequent fort. Nach ersten Hotelakquisitionen in Boston und Chicago haben die Hamburger Immobilien-Investmentmanager nun auch im Hotelmarkt von New York City Fuß gefasst. Für rund 200 Millionen US-Dollar sicherte sich Union Investment das Courtyard by Marriott World Trade Center für ihren Offenen Immobilienfonds UniImmo: Global. Das 317-Zimmer-Haus mit 249 King- und 68-Doppelzimmern feiert seine offizielle Eröffnung in etwa sechs Wochen. Union Investment übernimmt das Objekt vom Projektentwickler Hidrock Properties und der Investmentgesellschaft Robert Finvarb Companies. Das Gebäude ist für 30 Jahre verpachtet.



Die 30-geschossige Neuentwicklung mit einer Gesamtnutzfläche von 154.200 Quadratfuß wird in einer nicht duplizierbaren Lage in Manhattans Finanzdistrikt, in unmittelbarer Nähe zum World Trade Center Komplex und dem Memorial „Ground Zero“ sowie zur neuen Westfield Shopping Mall, realisiert. „Mit diesem einzigartigen Standort mit Nachfragegeneratoren im Geschäfts- und Freizeitsegment hat das Hotel beste Perspektiven, das neue Flaggschiff der Courtyard by Marriott-Marke in New York zu werden“, sagt Andreas Löcher, Leiter Investment Management Hotel bei Union Investment „Wir freuen uns, in New York als liquiditätsstärkstem Hotelmarkt weltweit dieses erstklassige Objekt mit Wachstumspotential bei den Zimmerraten unter Vertrag genommen zu haben.“ Seiner Top-Lage entsprechend ist das Hotel exzellent verkehrlich angebunden. Nur einige Fußminuten vom Objekt entfernt befinden sich drei Subway Stationen. Als Besonderheit verfügt das Hotel über ein Rooftop Restaurant auf der 28. Etage mit Außenbereich und spektakulärem Blick über Downtown Manhattan.



Durch die Neuakquisition wächst das Hotelportfolio von Union Investment auf 60 Häuser mit insgesamt 16.715 Zimmern. Der Wert des Immobilienportfolios im Hotelsegment ist in den letzten sechs Jahren um über 100 Prozent auf heute 3,37 Milliarden Euro gestiegen. „Mit unseren drei US-Hotels, die wir seit November 2015 für den UniImmo: Europa und den UniImmo: Global gekauft haben, ist vom Start weg die gewünschte Diversifikation über Standorte und Betreiber realisiert, wie sie unser europäisches Hotelportfolio bereits auszeichnet. Sowohl in Amerika als auch in Europa wollen wir für unsere Fonds im nächsten Jahr weitere Standorte erschließen“, sagt Andreas Löcher.

