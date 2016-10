Union Investment erzielt drei Vermietungserfolge im Raum Düsseldorf

Union Investment hat im Raum Düsseldorf drei Mietabschlüsse über 4.700 m2 Bürofläche unter Vertrag gebracht. Dazu zählen zwei Neuvermietungen und die Verlängerung eines laufenden Mietvertrags um zehn Jahre. In Meerbusch mietet Lehmann Natur, ein Hersteller und Händler von ökologisch erzeugtem Obst und Gemüse, 1.050 m2 im Objekt Otto-Hahn-Straße 10, das sich im Business Park Mollsfeld befindet. Der Mieter treibt damit die Expansion seines Geschäfts weiter voran. In Düsseldorf-Golzheim, nahe dem Kennedydamm, nutzt in Zukunft die niederländische GarantiBank International rund 850 m2 im Büroobjekt Tersteegenstraße 28. Auch in diesem Fall vergrößert der Mieter seine Flächen und verlässt seinen bisherigen Standort, der sich im Düsseldorfer Stadtzentrum befindet.



Die Mietzeitverlängerung um zehn Jahre ist mit dem Maschinen- und Anlagenbauer Loesche GmbH gelungen. Das Traditionsunternehmen für Mahltrocknungsanlagen nutzt bereits seit 2007 rund 2.800 m2 Bürofläche in der Schiesstrasse 61 im Hansapark Düsseldorf, Stadtteil Heerdt. Das Gebäude befindet sich unmittelbar neben der Firmenzentrale.

