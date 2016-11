Wenn das Fenster zur Fassade wird

Immer mehr Menschen möchten großflächige Fenster, um damit den eigenen Wohnraum um die Natur oder das urbane Umfeld zu erweitern. Die Architektur reagiert auf diesen Wunsch und bietet Raumkonzepte an, die den Einklang zwischen Innen- und Außenbereich mit durchdachten Produktlösungen erfüllen können.



Fassaden und Fenster haben bei der Realisierung dieses neuen Architekturanspruches einen besonders hohen Stellenwert. Als einer der führenden Hersteller im Holz-Alu-Segment verfügt UNILUX über die notwendigen industriellen, architektonischen und handwerklichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um diesem neuen Anspruch auch eine passende Produktlösung entgegen zu stellen. FineLine heisst das Produkt, das gleichsam Fenster, Fassade, Schiebetür und Festverglasung im System offeriert. Die UNILUX Eigenentwicklung ist geprägt von hoher Produktintelligenz, komplexer Ingenieurkunst und basiert auf mehr als 50 Jahren Know-how in der Fertigung von Fenstern.



Fassadensystem FineLine



Das hochwertige Fassadensystem besticht durch einen absolut kompromisslosen Materialmix. Außen kommt eine wetterfeste Aluminium-Aufsatzkonstruktion, die nach strengen Auflagen produziert wurde, zum Einsatz. Das schafft dauerhafte Sicherheit bei jedem Wetter, ist Garant für eine optimale Wärmedämmung sowie Wertbeständigkeit. Im Innenbereich sorgt eine tragende Pfosten-Riegel-konstruktion, die wahlweise in 5 verschiedenen Holzarten sowie zahlreichen Farben ausgeführt werden kann, für Ästhetik und Behaglichkeit. Der Materialmix aus Holz und Aluminium sichert aufgrund der exakt aufeinander abgestimmten Bauteile eine lange Lebensdauer des Gesamtsystems, dass sich ebenso hervorragend für den Einsatz im hochwertigen Wohnungsbau wie auch im repräsentativen Objektgeschäft bewährt hat.



Schlank, Stabil, Transparent & Sicher



Klobige, wulstige und damit bedrückende Fassadenprofile zur Aufnahme von Festverglasungen gehören mit FineLine der Vergangenheit an. Die filigrane Bauweise der Holzkonstruktion bietet mehr Platz für Glasflächen und damit für Tageslicht. FineLine ist aber dennoch so stabil, dass es über mehrere Geschosse verbaut werden kann. Besonderer Clou ist der bodengleiche Einbau – millimetergenau fängt die Glasfassade dort an wo der Boden beginnt – das ist ästhetisch, zeitgeistig, optisch überzeugend und bietet schlicht mehr Transparenz - was den Nutzern der Immobilie am Wichtigsten ist.





UNILUX GmbH

Wie wird man zum Qualitätsführer für Fenster und Haustüren? Die Antwort darauf findet sich in Salmtal bei Trier. Dort schreinerte der Tischlermeister Nikolaus Meeth in den Wirtschaftswunderjahren wahre Meisterwerke. Die Qualität sprach für sich. Bald schon sorgte Mund-zu-Mund-Propaganda dafür, dass es notwendig wurde, die begehrten Stücke in Serie zu produzieren - der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Der Name UNILUX ist europaweit zum Synonym geworden für Qualität und Kompetenz ohne Wenn und Aber. Und dabei ist das Unternehmen seinen Wurzeln immer treu geblieben ist: die Verbindung aus klassischem Schreinerhandwerk und industrieller Fertigung. Von schicken, innovativen Holz-Alu-Fenstern über moderne Vorzeigehaustüren bis zur neuen MAXXiGLASS-Galerie, die maximales Tageslicht und grenzenlose Sicht ermöglicht - jedes UNILUX Produkt ist eine Eigenentwicklung, die von hoher Produktintelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen. Kunden können sich von der Qualität selbst ein Bild machen. Im großzügig gestalteten Kompetenz-Center in Salmtal - und natürlich bei Fachhändlern von Flensburg bis Garmisch und von Aachen bis Görlitz - hat man die Möglichkeit, UNILUX Produkte unter die Lupe zu nehmen. In Salmtal sogar 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Woche. Denn die Fachhandelspartner in der Großregion Trier verfügen über einen Zugangschip, der es ihnen erlaubt, ihren Kunden selbst Sonntagnacht die UNILUX Welt in all ihrer Vielfalt zu präsentieren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren