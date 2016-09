Neue Crowdinvesting Kampagnen auf Unternehmerich.de

Die Crowdinvesting Plattform Unternehmerich.de gab im September bekannt, dass in Kürze zwei neue Projekte von innovativen Unternehmen aus Deutschland in die Finanzierungsphase wechseln werden. Neben den aktuell laufenden Projekten der Leuchten- und Metallbauhersteller LMT GmbH sowie dem Pelletproduzenten DR Pellets Südbayern AG, die zusammen bereits mehr als 500.000 Euro über Unternehmerich.de mit Hilfe von privaten und professionellen Investoren einsammeln konnten, wächst das Angebotsportfolio nun auf insgesamt vier Projekte.



Kommune.Digital – Lokal ist genial - Digital ist sozial!



„Kleine und mittelgroße Städte und Gemeinden in Deutschland stehen vor einem bedeutenden Wandel. Die Bündelung aller Informationskanäle und Interessen von Rathaus, Gewerbe sowie Vereinen/Verbänden steht dabei im Mittelpunkt. Über eine gemeinsame Plattform können Teilnehmer der kommunalen Gesellschaft kommunizieren und ihr Wissen miteinander teilen, um Lebensqualität und wirtschaftlichen Erfolg zu steigern." so Michael Hoppe, Initiator von Kommune.Digital. Mit minden-erleben.de konnte die Technologie bereits in der ersten Kommune erfolgreich umgesetzt werden. Die Resonanz seitens der Bürger, Gewerbetreibenden, Besucher und Touristen ist überwältigend.



PonyFabrik – Designer Outlet Store



Unter dem Motto „Fashion – Food & Furniture" nutzt das Team von The Seat GmbH seine Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem Bereich Verkauf und Einzelhandel, die sie sich mit der erfolgreichen Gründung der Landmotors KG aneignen konnten, optimal aus. Mit ihrem Konzept bieten sie das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für Kunden. Auf einer Fläche von 400 m² bietet das Outlet einen selektiven Brandmix aus Moschino, Michael Kors, Valentino und vielen weiteren Marken von internationalen Topdesignern.



Investoren, die mehr über die Projekte und Initiatoren erfahren möchten, finden alle weiteren Informationen auf den Projektseiten von Unternehmerich.de.



Kommune.Digital - https://www.unternehmerich.de/investment-kommune-digital PonyFabrik - https://www.unternehmerich.de/investment-ponyfabrik



Über Unternehmerich



Als Marktplatz für Unternehmensfinanzierung bringt Unternehmerich.de Unternehmen mit Finanzierungsbedarf mit privaten und institutionellen Kapitalgebern zusammen. Ab 250 € können Investoren ihr Kapital an ausgesuchte Unternehmen geben und sich ihr eigenes Investmentportfolio mit attraktiver Rendite erstellen. Unternehmen haben die Möglichkeit ab einem Finanzierungsvolumen von 50.000 € ihre Projekte auf dem Marktplatz zu präsentieren.



Unternehmerich ist ein Angebot der UNIC AG mit Sitz in Starnberg, Gründer und Vorstand ist Fabian Holtkamp.

Über die UNIC AG

Als Marktplatz für Unternehmensfinanzierung bringt Unternehmerich.de Unternehmen mit Finanzierungsbedarf mit privaten und institutionellen Kapitalgebern zusammen. Ab 250 € können Investoren ihr Kapital an ausgesuchte Unternehmen geben und sich ihr eigenes Investmentportfolio mit attraktiver Rendite erstellen. Unternehmen haben die Möglichkeit ab einem Finanzierungsvolumen von 50.000 € ihre Projekte auf dem Marktplatz zu präsentieren.



Unternehmerich ist ein Angebot der UNIC AG mit Sitz in Starnberg, Gründer und Vorstand ist Fabian Holtkamp.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren