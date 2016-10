Nachhaltiges Wirtschaftswachstum durch die Beteiligung von Frauen

Gestern veranstaltete das Deutsche Komitee für UN Women ein internationales Symposium, um gemeinsam mit Vertreter_innen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Strategien und Beiträge zur Umsetzung der Agenda 2030 zu erarbeiten.



Karin Nordmeyer, Vorsitzende des Deutschen Komitees für UN Women, begrüßte die Teilnehmer_innen und machte deutlich, dass Frauen eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zukommt. „Die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und Mädchen ist eine wichtige Voraussetzung für die Erreichung der Agenda 2030“, so Nordmeyer. Bereits im Januar dieses Jahres richtete der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, ein High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment ein. Dessen Aufgabe ist es, neben dem bisher Erreichten auch die strukturell bestehenden Hindernisse für die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und ihre umfassende Beteiligung an Wirtschaftsaktivitäten zu beleuchten.



Im Laufe der Veranstaltung wurden in zwei Paneldiskussionen nationale und internationale Aspekte zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen beleuchtet. Auf nationaler Ebene sind Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerechte Bezahlung von Frauen und Männern und die Anzahl von Frauen in Führungspositionen weiterhin eine große Herausforderung.



Die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Elke Ferner, betonte in ihrer Rede: „In keinem anderen europäischen Land arbeiten so viele Frauen dauerhaft in niedriger Teilzeit wie in Deutschland. Das bedeutet oftmals ein niedriges Einkommen und damit geringere Altersvorsorgeansprüche. Wir wollen Frauen im Erwerbsleben stärken und setzen dabei auf ein Bündel an Maßnahmen wie beispielsweise den weiteren Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Elterngeld Plus als ersten Schritt auf dem Weg zur Familienarbeitszeit, ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit oder das geplante Rückkehrrecht von Teilzeit auf die alte Arbeitszeit.“



Ministerialrat Hans-Peter Baur aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung machte in seiner Auftaktrede zur internationalen Perspektive deutlich, dass sich die 17 Ziele der Agenda nicht erreichen ließen, ohne die Einbeziehung und Beteiligung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Eine wichtige internationale Chance für die Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen wird die G20 Präsidentschaft Deutschlands im Jahre 2017 sein, bei der Bundeskanzlerin Merkel das Thema „Women’s Empowerment“ auf die Agenda gesetzt hat.



Klar definiertes Ziel von UN Women ist es, die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter bis zum Jahre 2030 zu erreichen. Das Motto lautet „Planet 50:50 bis 2030!“



Links:



Bericht des High-Level Panels „Leave no one behind – A call to action for gender equality and women’s economic empowerment“



http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier361_02_2016.pdf

Über UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V

UN Women Nationales Komitee Deutschland ist ein gemeinnütziger deutscher Verein und eines von weltweit 15 Nationalen Komitees, die auf Länderebene die Arbeit von "UN Women" unterstützen. http://www.unwomen.de



UN Women ist die 2010 gegründete, führende Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen einsetzt. Die Arbeit von UN Women beruht auf der Überzeugung, dass jede Frau das Recht auf ein Leben frei von Diskriminierung, Gewalt und Armut hat. http://www.unwomen.org



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren