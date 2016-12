Hohe Auszeichnung für die Vorsitzende des "Deutschen Komitees für UN WOMEN" Karin Nordmeyer

Bundespräsident Joachim Gauck hat der Vorsitzenden des „Deutschen Komitees für UN WOMEN“, Karin Nordmeyer, das Verdienstkreuz am Bandes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.



Diese hohe Auszeichnung wurde ihr anlässlich eines Festakts zum „Internationalen Tags des Ehrenamts“ im Neuen Schloss in Stuttgart durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreicht.



Damit soll ihr jahrzehntelanges Engagement zur Verwirklichung der Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Frauen und Mädchen in nationalen und internationalen Bezügen, und zur Gleichstellung der Geschlechter sowie ihre umfangreiche ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Nichtregierungsorganisationen (NROs) gewürdigt werden. „Ehrenamtlich Engagierte sind Vorbilder, Sinnstifter und Brückenbauer.



Durch ihren öffentlichen Einsatz stärken sie den Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass aus dem Miteinander in unserer Gesellschaft kein Gegeneinander wird“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Überreichung des Verdienstordens.



Karin Nordmeyer ist seit 1970 aktives Mitglied von ZONTA INTERNATIONAL und seit 1992 Repräsentantin dieser weltweiten Frauenrechtsorganisation beim Europarat in Straßburg.



Im Jahr 2004 wurde Karin Nordmeyer zur Vorsitzenden des „Deutschen Komitees für UNIFEM“ gewählt und in den Jahren 2007 und 2010 in ihrem Amt bestätigt.



Durch einstimmigen Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 2. Juli 2010 wurde UNIFEM in UN WOMEN umgewandelt und inhaltlich neu definiert.



Ein besonderes Verdienst von Karin Nordmeyer ist die damit verbundene Neuausrichtung des Deutschen Komitees und seine nunmehr feste Verankerung in der Politik sowie der breiten Öffentlichkeit.

UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V

UN Women Nationales Komitee Deutschland ist ein gemeinnütziger deutscher Verein und eines von weltweit 15 Nationalen Komitees, die auf Länder-Ebene die Arbeit von "UN Women" durch Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising unterstützen.

http://www.unwomen.de



UN Women ist die in 2010 gegründete, führende Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen einsetzt.

Die Arbeit von UN Women beruht auf der Überzeugung, dass jede Frau das Recht auf ein Leben frei von Diskriminierung, Gewalt und Armut hat.

http://www.unwomen.org





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren