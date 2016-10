Einigung auf neues Gesetz: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen

Gestern hat sich die große Koalition auf ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen geeinigt. Demnach können Arbeitnehmer_innen in Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten zukünftig Auskunft darüber verlangen, wie viel Geld ihre Kolleg_innen in vergleichbaren Positionen verdienen. Zudem sollen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten regelmäßig einen Bericht zum Thema Lohngleichheit vorlegen.



„Das neue Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit ist ein guter Anfang, um der Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ein Ende zu setzen. Bisher war das Thema Gehalt in Unternehmen ein Tabuthema. Mit dem neuen Gesetz wird endlich über das Gehalt gesprochen. Dies ermöglicht Frauen, Lohnunterschiede zu identifizieren und für sich mehr Lohn einzufordern. Dennoch arbeitet der größte Teil der Frauen in kleineren und mittleren Betrieben mit deutlich weniger als 200 Beschäftigten. Ziel muss es sein, auch diese Frauen einzubeziehen und ihnen einen gerechten Lohn zu ermöglichen“, so Karin Nordmeyer, Vorsitzende des Deutschen Komitees für UN Women.

Über UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V

UN Women Nationales Komitee Deutschland ist ein gemeinnütziger deutscher Verein und eines von weltweit 15 Nationalen Komitees, die auf Länderebene die Arbeit von "UN Women" unterstützen. http://www.unwomen.de



UN Women ist die 2010 gegründete, führende Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen einsetzt. Die Arbeit von UN Women beruht auf der Überzeugung, dass jede Frau das Recht auf ein Leben frei von Diskriminierung, Gewalt und Armut hat. http://www.unwomen.org



