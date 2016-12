Innovation. Leistungsstärke. Technik. Ulysse Nardin präsentiert den Limited Edition Artemis Racing Diver Chronograph.



Wie passend, dass Ulysse Nardin eine Kooperation mit dem America's-Cup-Team Artemis Racing eingeht. Beide sind auf dem Wasser zu Hause und teilen den Wunsch, Grenzen immer wieder zu verschieben und mit neuen Technologien und Materialien für Innovationen zu sorgen. Nun würdigt der Schweizer Uhrenhersteller das seglerische Können von Artemis Racing mit dem Ulysse Nardin Artemis Racing Diver Chronograph, der in einer limitierten Auflage von 250 Exemplaren gefertigt wird.



Mit seinem dynamischen Artemisinspirierten Design und der zuverlässigen Präzision der Diver Kollektion bewährt sich der Zeitmesser, der sich an Segel-Liebhaber richtet, sowohl an Land als auch auf dem Wasser. An Land lässt die ultramarinblaue Färbung die marine DNA der Uhr erkennen, genau wie das markante Wellenmuster auf zwei Seiten der Lünette. Das Zifferblatt zieren feine Gravuren des berühmten Artemis Racing -Katamarans. Sowohl auf dem 30-Minuten-Zähler bei 9 Uhr als auch auf einem der beiden Armbandelemente ist das wunderschön stilisierte Artemis-Logo zu sehen.



Die Artemis Racing Diver besitzt jedoch nicht nur ein elegantes Design, sondern ist auch in all ihren Details bis hin zur mit Kautschuk überzogenen, verschraubten Krone eine echte Taucheruhr. Sie gewährleistet zusätzliche Wasserdichtigkeit, sodass diese Diver Sie sicher bis in eine Wassertiefe von 200 Metern begleitet. Eine weitere Besonderheit der Uhr ist eine einseitig drehbare Lünette. Sie hilft dem Taucher, stets die Kontrolle über seine Tauchzeit zu behalten, denn sie lässt sich nicht unbeabsichtigt in die falsche Richtung drehen. Mit Superlumino-va-Leuchtmasse beschichtete Indizes auf dem Zifferblatt verbessern die Ablesbarkeit selbst in größter Dunkelheit.



Damit wir es nicht vergessen: Die Artemis Racing Diver ist auch ein Hochleistungschronograph mit Chronographenzähler bei 6 und bei 9 Uhr, einer permanenten Sekunde bei 3 Uhr und einem abgewinkelten Datumsfenster zwischen 4 und 5 Uhr. Markante gelbe Akzente auf den Zählern, den Indizes sowie den Zeigern für Stunden und Minuten verbessern die Ablesbarkeit. Außerdem bilden sie einen stilvollen Kontrast zum tiefenblauen Farbton der Artemis Racing Diver. Mit Kautschuk beschichtete Drücker sorgen für eine verbesserte Griffigkeit beim Starten und Stoppen des Chronographen.



Wie jede Uhr von Ulysse Nardin ist auch der Artemis Racing Diver Chronograph aus modernsten Materialien gefertigt. Sie verbessern seine Widerstandsfähigkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen. Das 45,8-mm-Gehäuse besteht aus Edelstahl, der mit Kautschuk beschichtet ist. Den Gehäuseboden ziert ein Medaillon das den Katamaran im Rennmodus illustriert während das elastische Kautschukarmband für Komfort und Flexibilität sorgt.

