Präsentation der Classic Sonata, die klassische Schönheit mit besonders funktionellen Komplikationen kombiniert

Mechanische Komplikationen in ihrer auf das Wesentliche reduzierten Form werden von den klassischen Linien dieses einmaligen Zeitmessers aus Titan und Edelstahl in Szene gesetzt. Die Alarmfunktion mit angenehmem Gongschlag und das Dual Time-System mit unmittelbarer Zeitzonenanpassung sind exklusive Ulysse Nardin Ei-genschaften und versprechen präzise Leistungen. Die elegante Boutique-Ausgabe erscheint in einer Auflage von 99 Exemplaren.



Die Classic Sonata, ein komplexes mechanisches Instrument, wird angetrieben von dem Kaliber UN-67 – einem patentierten automatischen Manufakturkaliber mit Unruhfeder aus Silizium und patentiertem Inertialoszillator. Dieses Uhrwerk treibt die einzigartigen Komplikationen an, für die Ulysse Nardin so bekannt ist, wie z. B. die exklusive Alarmfunktion, die den Besitzer mit einem melodischen Kirchengong aufweckt. Zwischen 12 und 2 Uhr verfügt die Uhr über eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Alarmeinstellung, mithilfe derer festgelegt werden kann, ob der Alarm am Vor- oder Nachmittag ausgelöst wird. Der Zeiger auf 10 Uhr weist darauf hin, ob der Alarm ak-tiviert oder deaktiviert ist. Eine weitere Errungenschaft dieser mechanischen Uhr: Auf Reisen passt sich die Alarmfunktion dem Dual Time-System an.



Ulysse Nardins preisgekrönte Dual Time mit unmittelbarer Zeitzonenanpassung befindet sich auf dem blauen Zifferblatt bei 6 Uhr. Die Dual Time-Funktion erleichtert die Einstellung von Zeitzonen, die sowohl im als auch ge-gen den Uhrzeigersinn vorgenommen werden kann, indem über die Drücker die Anordnung des Stundenzeigers verändert wird. Das Datum ist bequem über ein Doppelfenster bei 4 Uhr ablesbar.



Zentrale Wesenszüge der Classic Kollektion spiegeln sich in dem eleganten Design der Uhr wider: Ein Ansatz, der die Schönheit der Funktionen akzentuiert und das Zifferblatt, die Hörner, die Drücker, das Gehäusemittelteil aus Edelstahl und die „Fauchard"-Zeiger perfekt miteinander harmonisieren lässt. Die Classic Sonata kombiniert ein 44 mm großes Gehäusemittelteil mit einer Lünette aus Titan und einem Gehäuseboden aus Saphirglas. Sie ist bis 30 Meter wasserdicht und mit einem klassischen Lederarmband mit Faltschließe ausgestattet.



Referenz 673-05/93-BQ



Limitierte zu 99 Stücke



Werk Kaliber UN-67: Vorderseite / Rückseite geätzter Anker mit integrierter Sicherheitsnadel aus Silizium, Vorderseite / Rückseite geätzte Walze mit integriertem Impulsfinger aus Silizium Spitalfeder aus Silizium Patentierter Inertialoszillator



Gangreserve ca. 42h



Aufzug Automatik



Funktionen S/M/s/D Alarm mit Kathedrale Gong Zweizeitzonensystem Grossdatum in Doppelfenster, Datumkorrektur vorwärts / rückwärts



Gehäuse Titan / Edelstahl



Zifferblatt Blau mit Stundenindexen



Durchmesser 44 mm Wasserdicht 30 m



Glas Saphirglas mit Antireflex Beschichtung



Gehäuseboden entspiegeltes Saphirglas



Band Leder mit Dornschliesse





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren