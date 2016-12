Ukraine International Airlines informiert: Anforderungen an die Erfassung von Passagierdaten

Ukraine International Airlines informiert, dass alle Passagiere verpflichtet sind, zum Zeitpunkt der Buchung über ein gültiges Reisedokument zu verfügen. Weiterhin ist die Bekanntgabe einer gültigen Telefonnummer, sowie eine gültige E-Mail Adresse unabdinglich. Passagiere sind verpflichtet Angaben wahrheitsgemäß und korrekt zu tätigen, unabhängig davon, wo der Flug mit UIA gebucht wurde, beispielsweise über die Website, ein Reisebüro o.ä.. Grund hierfür ist, im Falle einer Flugplanänderung oder etwaigen anderen Änderungen den Kunden unverzüglich kontaktieren zu können. Ferner wird ein schneller und reibungsloser Check-In gewährleistet.



Bei fehlerhaften Angaben zur Person kann die Beförderung verweigert werden.



Ukraine International Airlines

www.flyUIA.com



Ticketverkauf und Reservierung Deutschland – Büro Berlin:



Reservierung: +49 (0)30-20673585-0

E-Mail: germany@flyuia.com

Call Center 24/7 Deutschland (kostenfrei): 0 800 589 26 76

Ukraine International Airlines c/o AVIAREPS AG

Ukraine International Airlines wird 1992 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet. Noch im Gründungsjahr nimmt der Carrier mit Hauptsitz in Kiew den Flugbetrieb nach Westeuropa auf. Heute bedient Ukraine International Airlines zahlreiche Destinationen in der Ukraine, in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA. In Deutschland startet die Airline täglich ab Frankfurt am Main, Berlin Tegel und München nach Kiew, sowie fünfmal ab Düsseldorf. UIA ist im Besitz einer modernisierten Flotte, bestehend aus verschiedenen Flugzeugtypen: Boeing des Typs 737-300 bis 737-900 und 767-300 sowie Embraer 190. In dem Zeitraum von Januar bis September 2016 beförderte UIA insgesamt mehr als 4,4 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleich kommt. 2016 wurde die UIA Economy Class in einer Umfrage von dem manager magazin sowie Statista zu Themen wie Buchungsvorgang, Bodendienste, Flugkomfort, Service an Bord, Pünktlichkeit und Weiterempfehlungsbereitschaft ausgezeichnet.



Weitere Informationen zu Ukraine International Airlines unter: www.flyUIA.com.

