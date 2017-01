Ukraine International Airlines: Neuerung beim Vielfliegerprogramm

Ukraine International Airlines ändert die Bestimmungen der Vielfliegerprogramme Panorama Club und Panorama Club Corporate. Demnach können gesammelte Meilen nunmehr bis 36 Monate nach Flugantritt eingelöst werden. Nicht eingelöste Meilen werden automatisch nach Ablauf dieser Zeitspanne gelöscht. Der Stichtag für den Meilenverfall ist auf den 31. März 2017 datiert.



Mit dem Vielfliegerprogramm bietet UIA ihren Fluggästen die Möglichkeit, gesammelte Meilen bei UIA und den Partnerfluggesellschaften (Austrian Airlines, KLM, Air France, TAP Portugal, Etihad Airways) für Flüge, Upgrades, Rabatte und zusätzliche Dienstleistungen einzulösen.



Der Entschluss, die Gültigkeitsdauer von Meilen für Panorama Club und Panorama Club Corporate einzuführen, wurde laut UIA Pressesprecherin Evgeniya Satska nach einer umfassenden Analyse des Verhaltens von Nutzern des Bonusprogrammes gefasst.



Mitglieder des UIA-Vielfliegerprogrammes können sich jederzeit mit Hilfe der UIA-Website über ihren aktuellen Meilenstand und deren Gültigkeit informieren.

Ukraine International Airlines wird 1992 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet. Noch im Gründungsjahr nimmt der Carrier mit Hauptsitz in Kiew den Flugbetrieb nach Westeuropa auf. Heute bedient Ukraine International Airlines zahlreiche Destinationen in der Ukraine, in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA. In Deutschland startet die Airline täglich ab Frankfurt am Main, Berlin Tegel und München nach Kiew, sowie fünfmal ab Düsseldorf. UIA ist im Besitz einer modernisierten Flotte, bestehend aus verschiedenen Flugzeugtypen: Boeing des Typs 737-300 bis 737-900 und 767-300 sowie Embraer 190. In dem Zeitraum von Januar bis September 2016 beförderte UIA insgesamt mehr als 4,4 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleich kommt. 2016 wurde die UIA Economy Class in einer Umfrage von dem manager magazin sowie Statista zu Themen wie Buchungsvorgang, Bodendienste, Flugkomfort, Service an Bord, Pünktlichkeit und Weiterempfehlungsbereitschaft ausgezeichnet.



