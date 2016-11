Ukraine International Airlines: Famtrip nach Kiew

Ukraine International Airlines veranstaltete in Kooperation mit der Incoming-Agentur DINADIS Business Travel vom 20. bis 22. Oktober einen Famtrip in Ukraines grüne Hauptstadt Kiew. Dabei lernten die Expedienten, begleitet von Kathrin Winkler, UIA Sales Managerin für Süddeutschland, sowohl die Economy als auch die Business Class auf ihren Flügen mit UIA von München nach Kiew und zurück, sowie den modernen Flughafen Kiew Boryspil, das komfortable Drehkreuz der Airline, kennen.



Nach der Ankunft am Nachmittag konnte sich die Gruppe bei einer mehrstündigen Sightseeingtour einen ersten Eindruck von der ukrainischen Hauptstadt verschaffen. Highlights der Tour waren der Besuch des geschichtsträchtigen Unabhängigkeitsplatzes Maidan, der den Teilnehmern die jüngste Vergangenheit der Stadt näher brachte, sowie die stimmungsvolle, von innen komplett mit Wandbildern ausgestaltete Vladimirs Kathedrale und der weite Ausblick über die Stadt und den Dnepr von der Mutter-Heimat-Statue aus. Die Gruppe lies den Tag in ihrem Hotel Radisson Blu Kiev ausklingen.



Der nächste Tag begann mit einem Stopp am Goldenen Tor, gefolgt von einer Fahrt in Kiews tief unter der Erde liegendem, architektonisch abwechslungsreich ausgeschmückten Metro-System und der Besichtigung einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, dem 1051 gegründeten Höhlenkloster. Am Nachmittag besuchten die Reisespezialisten die als Freizeitpark Kievan Rus angelegte, beeindruckende Rekonstruktion des mittelalterlichen Kiews des 5. bis 13. Jahrhunderts. Danach bummelte die Gruppe durch das Altstadtviertel Andriivskyi Uzviz, welches dank seiner charmanten Atmosphäre und den vielen kleinen Galerien und Kunsthandwerksläden mit dem Montmatre verglichen wird und als eines der kulturellen Zentren Kiews gilt. Abends zog die Gruppe noch auf eigene Faust los und erkundete Kiews Gastronomie und Nachtleben, bevor sie am nächsten Morgen die Rückreise mit Ukraine International Airlines antrat.

Ukraine International Airlines c/o AVIAREPS AG

Ukraine International Airlines wird 1992 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet. Noch im Gründungsjahr nimmt der Carrier mit Hauptsitz in Kiew den Flugbetrieb nach Westeuropa auf. Heute bedient Ukraine International Airlines zahlreiche Destinationen in der Ukraine, in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA. In Deutschland startet die Airline täglich ab Frankfurt am Main, Berlin Tegel und München nach Kiew. Düsseldorf wird mit fünf Flügen pro Woche bedient. UIA ist im Besitz einer modernen Flotte, bestehend aus verschiedenen Flugzeugtypen: Boeing des Typs 737-300 bis 737-900 und 767-300 sowie Embraer 190. 2016 wurde die UIA Economy Class in einer Umfrage von dem manager magazin sowie Statista zu Themen wie Buchungsvorgang, Bodendienste, Flugkomfort, Service an Bord, Pünktlichkeit und Weiterempfehlungsbereitschaft ausgezeichnet. In der Wintersaison 2014/2015 wickelte UIA insgesamt über 7500 Flüge ab, darunter mehr als 6500 internationale Flüge. Außerdem wurden über 1,5 Millionen Passagiere registriert.



Weitere Informationen zu Ukraine International Airlines unter: www.flyUIA.com.

