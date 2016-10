Stadtbahnlinie 9: Busse ersetzen Bahnen

Gleisbauarbeiten im Bereich der Badenstedter Straße erfordern eine Sperrung für den Schienenverkehr. Am Sonntag, 23. Oktober 2016, zwischen ca. 19:00 Uhr und Betriebsschluss, fahren die Bahnen der Linie 9 nur zwischen dem Endpunkt „Fasanenkrug“ und der Haltestelle „Schwarzer Bär“.



Die Fahrgäste werden gebeten in dieser Zeit die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) zu nutzen, der von der Haltestelle „Schwarzer Bär“ bis zum Endpunkt „Empelde“ und umgekehrt fährt. Zwischen Stadtbahn und Bus kann an der Haltestelle „Schwarzer Bär“ umgestiegen werden. Die Ersatzhaltestelle „Am Soltekampe“ befindet sich an der gleichnamigen Bushaltestelle der Linie 581.



Die Busse ab Empelde fahren von 23:00 Uhr bis Betriebsschluss drei Minuten früher ab, um die Anschlüsse in der Innenstadt sicher zu stellen.

