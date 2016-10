Stadtbahnlinie 1: Busse ersetzen Bahnen am Sonntag

Der Schienenverkehr auf der Stadtbahnlinie 1 wird aufgrund von Gleisbauarbeiten unterbrochen. Am Sonntag, 23. Oktober 2016, von ca. 12 Uhr bis Betriebsschluss, ist der Streckenabschnitt zwischen der Haltestelle „Büttnerstraße“ und dem Endpunkt „Langenhagen“ für Stadtbahnen gesperrt.



Die Fahrgäste werden gebeten, in dieser Zeit die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) zu nutzen. Zwischen Stadtbahn und Bus kann an der Haltestelle „Büttnerstraße“ umgestiegen werden. Die Linie 2 verkehrt planmäßig zum Endpunkt „Alte Heide“.

