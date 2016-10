Ubisoft feiert 30-jähriges Jubiläum mit Beyond Good & Evil

Ubisoft® gab heute bekannt, dass Spieler im Ubisoft-Club zur Feier des 30-jährigen Jubiläums auch im Oktober einen kostenlosen Klassiker entdecken oder erneut erleben können. Auf der E3 kündigte Ubisoft an, dass im Ubisoft-Club jeden Monat bis zum Ende des Jahres ein kostenloser digitaler PC-Titel, der für seine Qualität, Innovation und Kreativität anerkannt wurde, für alle Ubisoft-Club-Mitglieder kostenlos verfügbar sein wird. Diesen Monat dürfen sich die Spieler auf Beyond Good & Evil freuen, ein hochgelobtes Action-Adventure-Spiel.



Beyond Good & Evil wurde gemeinsam von Ubisoft Montpellier und Michel Ancel, dem Schöpfer von Rayman, entwickelt. Das ausgezeichnete Action-Adventure-Spiel ist ein langjähriger Favorit der Ubisoft-Community.



Das im Jahr 2003 veröffentlichte Beyond Good & Evil vermittelt dem Spieler das Gefühl absoluter Freiheit. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Jade, einer jungen, investigativen Reporterin und müssen eine Verschwörung der grausamen Regierung aufdecken, um den Heimatplaneten Hillys und dessen Bewohner zu retten. Bis heute bleibt Beyond Good & Evil ein einzigartiges Erlebnis mit liebevollen Charakteren, einem brillanten Erzählprinzip gemischt mit epischen Boss-Kämpfen, kniffligen Rätseln, der Steuerung von Luftkissenfahrzeugen, spannenden Actionpassagen, klassischen Plattform-Elementen und natürlich Jades Kamera.



Beyond Good & Evil wird ab Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, verfügbar sein. Die Ubisoft-Club-Angebote zum 30-jährigen Jubiläum werden über das ganze Jahr verfügbar sein. Die teilnehmenden Spiele werden monatlich enthüllt und Ubisoft-Club-Mitgliedern für jeweils 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt. Informationen zu dieser sowie weiteren Aktionen finden Sie unter https://club.ubisoft.com/de-DE/welcome.

Über die Ubisoft GmbH

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed, Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2015-2016 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.394 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ubisoft.com.



© 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Beyond Good & Evil logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren