Top Nachwuchsarbeit erneut bestätigt: TUSEM erhält Jugendzertifikat 2017

Auch 2017 erhält der TUSEM von der Handball-Bundesliga das Jugendzertifikat für hervorragende Qualität der Nachwuchsförderung.



Damit ist der TUSEM einer von 23 Vereinen, die in diesem Jahr das Jugendzertifikat verliehen bekommen haben. Neben allen Erstligisten konnten lediglich fünf Vereine aus der 2. Handball-Bundesliga die umfangreichen Kriterien zur Erteilung des Zertifikates für hervorragende Jugendarbeit erfüllen. Für die Margarethenhöher ist es bereits die siebte Auszeichnung, davon die fünfte in Folge.



„Wir freuen uns sehr über die erneute Würdigung unserer Arbeit und nehmen diese Auszeichnung gerne entgegen. Ein besonderer Dank geht nicht nur an das Trainerteam, sondern auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Eltern, ohne deren Einsatz die Jugendförderung beim TUSEM in dieser Form nicht möglich wäre“, so TUSEM-Jugendkoordinator Daniel Haase.



„Aktuell stehen elf Spieler aus der eigenen Jugend im Kader unserer Mannschaft in der 2. Bundesliga und viele davon haben sich bereits zu Leistungsträgern entwickelt. Dieser Umstand erfüllt uns mit großem Stolz und wir arbeiten tagtäglich daran, dass in Zukunft viele weitere Talente den Sprung in den Profi-Bereich schaffen“, berichtet Haase abschließend.



Das Jugendzertifikat ist ein ligaübergreifendes Gütesiegel, das herausragende Rahmenbedingungen für Nachwuchshandballer honoriert. Zur Erlangung des Jugendzertifikates müssen sehr anspruchsvolle Kriterien erfüllt werden. Ziel ist die Fort- und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Jugendarbeit in den Vereinen, damit deutsche Nachwuchsspieler in ihren Klubs zu Spitzenspielern reifen können.



Das Jugendzertifikat wurde an folgende Clubs, teils mit besonderem Prädikat (siehe Stern bei Aufzählung), vergeben:



DKB HBL: Füchse Berlin*, Rhein-Neckar Löwen*, TSV Hannover-Burgdorf*, HSC 2000 Coburg*, VfL Gummersbach, SC DHfK Leipzig, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, HBW Balingen-Weilstetten, Bergischer HC, FRISCH AUF! Göppingen, THW Kiel, TBV Lemgo, HSG Wetzlar, TSV GWD Minden, HC Erlangen, MT Melsungen und TVB Stuttgart.



2. Handball-Bundesliga: TuS Nettelstedt-Lübbecke, TUSEM Essen, TV 1893 Neuhausen, HC Empor Rostock und ThSV Eisenach.

