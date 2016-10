TUSEM will mit Fans im RückenAufsteiger Dessau bezwingen

Am Freitag, 07. Oktober 2016, trifft der TUSEM in der Arena „am Hallo“ auf den Dessau-Roßlauer HV 06. Anwurf der Partie ist um 19.30 Uhr.



Mit dem Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt präsentiert sich ein bislang eher unbekannter Gegner im Ruhrgebiet. Beide Mannschaften trafen erst zwei Mal, während der Saison 2010/11, aufeinander. Dabei ging jeweils die Heimmannschaft als Sieger vom Feld. Zum Ende der Saison 10/11 stiegen die „Beavers“ in die 3. Liga ab und schafften unter Trainer Uwe Jungandreas in diesem Sommer den Aufstieg zurück in Liga zwei.



TUSEM-Trainer Stephan Krebietke erwartet am Freitag eine körperlich intensive Partie: „Dessau spielt eine unorthodoxe Abwehr und packt ordentlich zu. Sie haben sich in den bisherigen Spielen gut geschlagen, wirken gefestigt und gut eingespielt. Das Team ist neu in der Liga und gerade das macht sie so gefährlich. Es ist immer etwas anderes, auf einen bislang unbekannten Gegner zu treffen.“



Am vergangenen Wochenende musste der TUSEM nicht nur die unglückliche Niederlage in Hamm verkraften sondern auch das frühzeitige Ausscheiden von Linkshänder Michael Kintrup. Schon nach wenigen Minuten brach die Zerrung im Adduktorenbereich wieder auf. In Absprache mit der medizinischen Abteilung nahm Kintrup in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining teil und fällt für das Spiel gegen Dessau aus. Nach der Verletzung von Pasqual Tovornik ist Karl Roosna somit der einzig verbleibende Linkshänder im Rückraum. Stephan Krebietke bescheinigte dem estnischen Nationalspieler bereits gegen Hamm eine gute Leistung im rechten Rückraum.



Neben Michael Kintrup und Pasqual Tovornik (Achillessehnenentzündung) fallen auch weiterhin Carsten Ridder (Reha nach Hüftengpass) und Carlos Donderis Vegas (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) aus. Umso mehr braucht das TUSEM-Team gegen Dessau den lautstarken Support von den Rängen: „Wir hatten in den letzten Jahren öfters personelle Engpässe und konnten uns immer auf die großartige Unterstützung unserer Fans verlassen. Zusammen wollen wir die nächsten Punkte in unserer Halle einfahren“, so Kapitän Michael Hegemann.



Der TUSEM freut sich auf das nächste Heimspiel und hofft nach der Partie, zusammen mit den Fans, den zweiten Heimsieg der Saison 2016/17 feiern zu können.

