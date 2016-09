TUSEM tritt trotz Verletzungsausfall mit gutemGefühlin Hamm an

Am Freitag, den 30. September, steht für den TUSEM das Derby beim ASV Hamm-Westfalen auf dem Plan. Anwurf in der WESTPRESS Arena (Ostwennemarstraße 100, 59071 Hamm) ist um 19.15 Uhr.



Mit 5:5 Punkten befindet sich der TUSEM nach fünf Spieltagen in der 2. Handball-Bundesliga auf dem 12. Tabellenplatz. Das Heimspiel gegen Rimpar haben Trainer und Mannschaft selbstkritisch analysiert. Positiv gestimmt bereitet sich das Team auf die anstehende Aufgabe beim ASV Hamm-Westfalen vor. Neben den beiden Langzeitverletzten Carlos Donderis Vegas und Carsten Ridder fällt auch Pasqual Tovornik für die kommenden Wochen aus (wir berichteten).



TUSEM-Trainer Stephan Krebietke tritt mit seinem Team trotz des jüngsten Verletzungsausfalls mit einem guten Gefühl in Hamm an:



„Wir kennen die Mannschaft aus Hamm noch gut aus der letzten Saison und den zahlreichen Aufeinandertreffen der Jahre zuvor. Es waren immer enge und umkämpfte Spiele. Eine ähnliche Partie erwarte ich auch am Freitag. Bei unserem letzten Auftritt in Hamm konnten wir einen Punkt mit nach Essen bringen und zuhause gingen wir als Sieger vom Feld. Mit diesen positiven Erinnerungen gehen wir in das Spiel. Die Mannschaft aus Hamm ist auch aus größtenteils jungen und dynamischen Spielern zusammengesetzt. Sie gehen über die komplette Spielzeit hohes Tempo. Wir wollen hinten kompakt stehen und im Angriff wieder mehr Zugriff als zuletzt erhalten. Mit den TUSEM-Fans im Rücken, die uns im Hamm traditionell zahlreich unterstützen, wollen wir weitere Punkte auf unserem Konto verbuchen.“



Der ASV Hamm-Westfalen musste nach der Saison 2015/16 die Abgänge der Leistungsträger Tomas Mrkva (HBW Balingen-Weilstetten), Marian Orlowski (TVB Stuttgart) und Ondrej Zdrahala (TSV St. Otmar) verkraften. Der Vertrag mit Jan-Lars Gaubatz (VfL Eintracht Hagen) wurde nicht verlängert. Dafür sicherten sich die Westfalen die Dienste von Spielmacher Fannar Thor Fridgeirsson (VfL Eintracht Hagen), Rückraumlinks Christoph Neuhold (UHK Krems), Keeper Felix Storbeck (SC DHfK Leipzig) und Rückraumrechts Daniel Eggert (SV Henstedt-Ulzburg). Der Saisonstart verlief für die Mannschaft von Trainer Niels Pfannenschmidt bisher durchwachsen: Die einzigen beiden Punkte konnten beim 31:30 Heimsieg gegen Wilhelmshaven eingefahren werden.



Die komplette Partie wird auf der Facebook-Seite von Hamm ab 19.15 Uhr per Live-Video übertragen!



Der TUSEM freut sich auf die lautstarke Unterstützung der Fans in der Halle und den Zuschauern, die vor den Bildschirmen die Daumen drücken.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren