Pasqual Tovornik fälltmehrere Wochen aus

Einen Monat nach Saisonbeginn erleidet der TUSEM einen weiteren personellen Rückschlag: Pasqual Tovornik fällt mit einer Achillessehnenentzündung mindestens für die kommenden sechs Wochen aus.



Schon seit mehreren Wochen plagten den Rückraumrechten leichte Schmerzen im Bereich der Achillessehne. Nach dem Spiel gegen Rimpar haben sich Beschwerden derart intensiviert, dass eine Pause unausweichlich ist. Zu groß wäre die Gefahr auf eine schwerwiegendere Verletzung. Damit reiht sich Pasqual in die Liste der Langzeitverletzten ein. Neben ihm fallen bereits Carsten Ridder (Hüftengpass) und Carlos Donderis Vegas (Kreuzbandriss) seit Saisonbeginn aus. Beide Spieler arbeiten zurzeit an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining.



TUSEM-Trainer Stephan Krebietke: „Der Ausfall von Pasqual trifft uns hart. Er hat uns mit seiner spielerischen Qualität im bisherigen Saisonverlauf sehr geholfen. Wir wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er uns bald wieder beschwerdefrei zur Verfügung steht. Glücklicherweise haben wir in dieser Saison mit Michael Kintrup wieder einen zweiten etatmäßigen Rückraumrechten im Kader. Michael hat seine Qualität und Torgefährlichkeit schon bewiesen und genießt unser vollstes Vertrauen.“



Neben Kintrup wird Karl Roosna auch vermehrt im Rückraum agieren. Der Estnische Nationalspieler ist auf beiden Positionen der rechten Angriffsseite variabel einsetzbar. Zudem wird Rechtsaußen Felix Käsler wieder komplett in den Kader der 1. Mannschaft aufrücken.

