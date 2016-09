TNT Serie veröffentlicht ersten Teaser zu Eigenproduktion 4 Blocks

Produziert von TNT Serie und Wiedemann & Berg Television, Regie führt Marvin Kren, die Bücher stammen von Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf und Marvin Kren, Kamera: Moritz Schultheiß

Mit Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan, Veysel Gelin, Almila Bagriacik und Massiv

Miniserie mit sechs Episoden à 45 Minuten

Trailer: https://youtu.be/OUP-Ino8oGc





Die letzte Klappe ist gefallen: Vergangene Woche haben TNT Serie und Wiedemann & Berg Television die Dreharbeiten zu 4 Blocks abgeschlossen. Die Drama-Serie ist nach den Grimme-Preis-prämierten Formaten Add a Friend und Weinberg die dritte fiktionale Eigenproduktion des Seriensenders von Turner Deutschland. Ein Teaser gibt nun erste Einblicke in die sechsteilige Miniserie, die von TNT Serie und Wiedemann & Berg Television produziert und im Frühjahr 2017 auf TNT Serie Premiere feiern wird.



4 Blocks erzählt in sechs Episoden eine Geschichte um Freundschaft und Familie, Verrat und Schuld im Milieu eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln. Im Zentrum steht Ali „Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), der gemeinsam mit seiner Frau Kalila (Maryam Zaree) seine „vier Blocks" und die kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch nachdem sein Schwager Latif (Massiv) bei einer Razzia vehaftet wird, ist es Toni der Familie schuldig, erneut die Führung des Clans zu übernehmen. Zudem möchte Toni die Kontrolle nicht seinem unberechenbaren Bruder Abbas (Veysel Gelin) überlassen, der sich bereits als neues Familienoberhaupt sieht. Als mit Vince (Frederick Lau) plötzlich ein alter Freund zurück auf der Bildfläche erscheint und Toni damit eine Vertrauensperson an seiner Seite glaubt, scheint die Hoffnung auf eine legale Zukunft wieder in greifbarer Nähe. Aber aus der Abwärtsspirale aus Verbrechen und Intrigen gibt es längst kein Entkommen mehr.



Anke Greifeneder, Senior Executive Producer bei Turner Deutschland: „Für 4 Blocks hatten wir 50 Drehtage an verschiedenen Sets mitten im Berliner Kiez und ein Budget von mehr als vier Millionen Euro – mehr haben wir bisher in keine andere unserer Eigenproduktionen investiert. Was wir bisher gesehen haben, begeistert uns schon jetzt. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Zuschauern mit dieser Geschichte, die erstmals aus der Perspektive eines arabischen Clans erzählt, und dem tollen Cast wieder etwas Einzigartiges bieten können."



Entwickelt wurde 4 Blocks von Wiedemann & Berg, TNT Serie und dem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf (You are Wanted) sowie Regisseur Marvin Kren (Mordkommission Berlin 1, Rammbock). Kamera führte Moritz Schultheiß, Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Eva Stadler und Karsten Rühle sowie auf Senderseite Anke Greifeneder, Senior Executive Producer bei Turner Deutschland.



In den Hauptrollen sind Frederick Lau (Victoria), Kida Khodr Ramadan (Unter Feinden, Kaddisch für einen Freund), der Rapper Veysel Gelin und Almila Bagriacik (Mitten in Deutschland: NSU: Die Opfer – Vergesst mich nicht) zu sehen. Weitere Rollen übernahmen Maryam Zaree (Shahada, Berliner Tatort), Oliver Masucci (Er ist wieder da), Ronald Zehrfeld (Im Angesicht des Verbrechens), Ludwig Trepte (Unsere Mütter, unsere Väter, Tannbach – Schicksal eines Dorfes) sowie Sami Nasser (Ummah – Unter Freunden) und der Rapper Wasiem Taha alias Massiv.



