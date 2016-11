TUI Deutschland fliegt in der Sommersaison 2017 mit zwei Vollchartern nach Tunesien

TUI wird in der Sommersaison 2017 mit zwei Vollchartern von Tunisair jeweils samstags ab Frankfurt und Düsseldorf nach Djerba fliegen. Damit wird sich das Flugangebot nach Tunesien wieder deutlich verbessern. Zudem wird das Angebot an eigenen Hotelkonzepten erweitert: Im nächsten Frühjahr eröffnet mit dem TUI Sensimar Oceana Palace ein neues Hotel des erfolgreichen Adults-only-Konzepts in Tunesien. Ebenfalls neu: das Jaz Hotel Tour Khalef. Auf Djerba ist TUI mit einem Robinson Club, einem TUI Sensimar Hotel und einem TUI Magic Life Club vertreten. Ein weiterer TUI Magic Life Club befindet sich auf dem tunesischen Festland.



Viele Hoteliers haben die schwierige Zeit genutzt, um weiter in Qualität und Service zu investieren. Das zahlt sich aus. Tunesien zählt bei TUI zu den Reisezielen mit der größten Gästezufriedenheit.



Informationen und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.com.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren