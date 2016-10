Erstes TUI Family Life Hotel in Thailand eröffnet im November

Fernreisen werden immer beliebter – auch bei Familien: Mit dem ersten TUI Family Life Hotel in Thailand erweitert Deutschlands führender Reiseveranstalter zur Wintersaison sein Angebot an Fernreisehotels, die speziell auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern zugeschnitten sind.



Das Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Family Life Mai Khao Lak eröffnet Anfang November und ist das erste Hotel des Konzepts auf der Fernstrecke. Es liegt am ruhigen und feinsandigen Pakweep Beach in der Nähe des Khao Lak-Lam Ru Nationalparks an der Westküste Thailands. Von den insgesamt 306 Zimmern sind mehr als 80 Prozent familienfreundliche Suiten. Wie alle Hotels des zum Sommer gestarteten Familienkonzepts bietet das TUI Family Life Mai Khao Lak ein umfangreiches Sportprogramm, professionelle Betreuung für Babys, Kinder und Teenager sowie Tages- und Abendentertainment für die ganze Familie. Eine Woche inklusive Flug kostet ab 1.112 Euro pro Person in der Suite mit Frühstück. Kinder reisen ab 808 Euro.



Neben dem Neuzugang in Thailand eröffnet im November ein weiteres TUI Family Life Hotel auf den Kanaren – ebenfalls ein beliebtes Winterziel, auch für Familien. Mehr als jeder dritte TUI Gast verbringt seinen Urlaub in der Wintersaison auf einer der Inseln. Das neue Vier-Sterne-Hotel TUI Family Life Hotel Flamingo Beach auf Lanzarote liegt in erster Strandlage an der Playa Blanca und hat einen direkten Zugang zum flach abfallenden Sandstrand. Für Kinder bietet die Anlage neben einem Fußballplatz und einer Hüpfburg auch verschiedene Kinderschwimmbecken. Das Hotel hat 301 Zimmer. Eine Woche inklusive Flug und Halbpension kostet ab 638 Euro pro Person im Doppelzimmer. Kinder reisen ab 329 Euro.



Buchung in allen Reisebüros mit dem TUI Zeichen sowie unter www.tui.com/family-life/

