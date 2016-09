Drei neue TUI Sensimar Hotels eröffnen zum Winter

Adults-only-Hotels, in denen erwachsene Urlauber unter sich sind, liegen klar im Trend. Deutschlands führender Reiseveranstalter baut das Angebot in diesem Segment weiter aus und eröffnet zur Wintersaison 2016/17 gleich drei Hotels des eigenen Paare-Konzepts TUI Sensimar. Insgesamt sind damit rund 350 Erwachsenenhotels im Programm. Das Vier-Sterne-Hotel TUI Sensimar Lagoon Mauritius empfängt ab Oktober die ersten Urlauber. Die idyllische Anlage mit 182 Zimmern ist im landestypischen Stil erbaut. Sie liegt eingebettet in einen tropischen Garten mit Ausblick auf die Lagune Anse la Raie, deren Strand eine ideale Kulisse für romantische Stunden zu zweit bietet. Wassersportler kommen ebenfalls auf ihre Kosten, unter anderem in der hoteleigenen Kitesurf-Schule. Eine Möglichkeit zur Begegnung mit den Inselbewohnern bietet das „authentische Dinner": Urlauber sind dabei zu Gast in der Familie eines mauritianischen Hotelmitarbeiters und lernen im persönlichen Kontakt den kreolischen Lebensstil kennen. Eine Woche kostet mit Flug und All-Inclusive-Verpflegung ab 1.639 Euro pro Person im Doppelzimmer. Auf der Insel Sal eröffnet im Dezember das Fünf-Sterne-Hotel TUI Sensimar Cabo Verde Resort & Spa, das erste Haus des Paarekonzepts auf den Kapverden. Der moderne Neubau entsteht an der Südwestküste der Insel in der Nähe der Stadt Santa Maria und liegt an einem feinsandigen Strand, der zu Spaziergängen einlädt. Ein neuer Pier ermöglicht einen einfachen Zugang zum Meer. Die Rooftop-Bar ist der perfekte Ort für einen romantischen Drink zum Sonnenuntergang. Zudem wird es einen großen Spa- und Wellnessbereich, zwei Pools sowie Swim-Up-Zimmer geben. Eine Woche kostet mit Flug ab 957 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung.



Zur Wintersaison baut TUI das Angebot auf Lanzarote deutlich aus, unter anderem mit dem ersten Sensimar der Kanareninsel. Das Vier-Sterne-Hotel TUI Sensimar Natura Palace liegt ruhig am Rande der Playa Blanca mit Blick auf die Nachbarinsel Fuerteventura. Es hat 269 Zimmer und eröffnet Anfang November nach einer Teilrenovierung. Eine Woche ist inklusive Flug ab 688 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension buchbar.

