"Schlager & Meer" und "Schallwellen - Festival auf See": TUI Cruises gibt mit Bernhard Brink und Max Giesinger weitere Künstler für Eventreisen bekannt

Beatrice Egli bekommt weitere Unterstützung: Auf der Reise Schlager & Meer mit der Mein Schiff 3 vom 12. bis 19. Dezember 2016 heuert auch Bernhard Brink an. Der Schlagersänger tritt in der an Bord aufgenommenen, neuen TV-Sendung der Echo-Preisträgerin auf. Ebenfalls mit auf dem Wohlfühlschiff und als Gäste in der Sendung sind Francine Jordi und Linda Fäh zwei junge, erfolgreiche Schweizer Schlagersängerinnen.



Die siebentägige Kreuzfahrt Schlager & Meer führt Gäste und Künstler von Dubai über Khor Fakkan, Muscat und Abu Dhabi zurück nach Dubai. Die Reise kostet mit Rahmenprogramm und Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung in einer Innenkabine ab 845 Euro pro Person. Im Preis sind fast alle Getränke und Speisen in den meisten Restaurants, Bars und Bistros an Bord der Mein Schiff 3 sowie das Event-Programm enthalten.



Nicht einer von 80 Millionen , sondern einer von 2.500 Gästen: Max Giesinger ist auf der Reise Schallwellen Festival auf See vom 5. bis 9. September 2017 auf der Mein Schiff 3 mit dabei. Der Finalist von The Voice of Germany gibt an Bord zwei Konzerte, in denen er Songs aus seinem aktuellen Album der Junge, der rennt spielt. Neben dem Hauptact PUR und den bereits bestätigten Künstlern Glasperlenspiel und Jonathan Zelter haben auch noch die Musikkomiker Füenf zugesagt.



Die Kreuzfahrt Schallwellen Festival auf See startet in Kiel und führt über Kopenhagen und Oslo nach Hamburg. Während der Reise werden die Künstler jeweils mindestens zwei Konzerte geben. Damit wird sichergestellt, dass jeder Gast auch jede Band einmal sehen kann. Darüber hinaus wird das Festivalprogramm um weitere Akzente wie beispielsweise Meet and Greets, Workshops, Vorträge oder Konzertfilme im Bordkino ergänzt. Eine Balkonkabine inklusive Premium Alles Inklusive-Angebot kostet bei Doppelbelegung ab Kiel bis Hamburg ab 1.199 Euro pro Person. Weitere Informationen unter www.schallwellen.de oder www.tuicruises.com/schallwellen.

Über die TUI Cruises GmbH

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern und dem global tätigen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt seit Indienststellung der Mein Schiff 5 im Sommer 2016 über eine Bettenkapazität von 11.382 (Mein Schiff 1: 1.924, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3: 2.506, Mein Schiff 4: 2.506, Mein Schiff 5: 2.534). Mit seinem Wohlfühlkonzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Wohlfühlflotte wächst weiter: 2017 wird die Mein Schiff 6 in Dienst gestellt. Zwei weitere Neubauten folgen 2018 und 2019 diese ersetzen die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2, so dass TUI Cruises dann über eine Flotte von sechs Schiffen mit einer Kapazität von rund als 15.800 Betten verfügt. Dabei ist umweltbewusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.



