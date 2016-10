Beach Boys und Badenixen aufgepasst: Neue Künstler für die Rainbow Cruise

Gut sechs Monate vor der Rainbow Cruise ist die erste deutsche LGBT-Kreuzfahrt bereits über die Hälfte ausgebucht und die begehrten Suiten und Juniorsuiten sind restlos vergeben. Wer jetzt nicht zuschlägt, verpasst ein umfassendes Programm. Zusätzlich zu Star Acts wie Conchita, WestBam und Tim Fischer heuern DJ Hildegard, Comedian Kay Ray, Entertainer Sven Ratzke, Travestie-Ikone Elke Winter und viele weitere Künstler an Bord der Mein Schiff 2 an und machen es zum bunten Hotspot auf dem Meer. Ebenfalls werden SEXY Party Cologne und Revolver Party Berlin für zwei heiße Events sorgen. Die Informationen zur Rainbow Cruise mit dem speziellen Programm, LGBT-Angeboten und den Künstlern hat TUI Cruises auf einer neu gestalteten Website unter www.rainbow-cruise.de zusammengestellt.



Vom 29. April bis zum 07. Mai 2017 hisst die Mein Schiff 2 von TUI Cruises die Regenbogenflagge und führt die Community zu den quirligsten Hafenstädten und Naturschönheiten des Mittelmeers. In Barcelona wird der Übernacht-Aufenthalt in Kooperation mit SEXY Party Cologne zu einer ganz besonderen Partynacht. Die besten Szene-DJs aus Köln und Barcelona und ein Dutzend atemberaubende spanische Gogos werden das Pooldeck zum heißesten Club der katalanischen Hauptstadt machen. Revolver Party Berlin übernimmt dann wenige Tage später im Golf von Neapel das Kommando über das Pooldeck. Wer die Events aus Köln und der Hauptstadt kennt, weiß dass dabei keine Wünsche offen bleiben. Und auch an Bord erwartet die LGBT-Community und ihre Freunde ein buntes Rahmenprogramm aus Musik, Comedy und Entertainment. DJ Hildegard, Urgestein und Kult hinter dem Turntable, heizt den Gästen an Bord nicht nur mit ihren technischen Fähigkeiten, sondern auch mit ihren physischen Darbietungen ein. Das weibliche Powerpack, das aus der deutschen und internationalen Musikszene nicht mehr wegzudenken ist, weiß seit jeher sein Publikum zu animieren und wird dies auch auf der Mein Schiff 2 unter Beweis stellen können. Neben harten Beats und heißen Rhythmen gibt es natürlich auch einige Highlights an Bord, die die Lachmuskeln trainieren werden. Der Hamburger Comedy-Star Kay Ray wird seinem Ruf als Zotenkasper, Provokateur und Sänger auch auf See gerecht werden und einen gekonnten Spagat zwischen Brachialsatire und Anspruch hinlegen. Ausnahme-Künstler Sven Ratzke zeigt seinem deutschen Publikum, wie respektlos Kabarett und eine exzellente Show sein können. In den Niederlanden ist er längst ein Star und seine von David Bowie inspirierte Show „Starman" wird weltweit gefeiert. Während der Rainbow Cruise überrascht er nun auch sein deutschsprachiges Publikum mit einer Direktheit, die es in sich hat. Verrucht, ferkelig, frech, glamourös – all das trifft auf den Paradiesvogel, Entertainer, Diva, Gossenprinz, Rock'n Roller, Popstar Ratzke zu. Auf ihre ganz eigene Art und Weise verführerisch ist auch Elke Winter, die mit ihrem Programm „Das Beste" den Glamourfaktor an Bord noch einmal steigern wird. Ihr Name steht für Entertainment pur, denn der Comedian im Fummel aus Hamburg lernte sein Handwerk von der Pike auf und Kritiker zählen ihn mittlerweile zu den „Top 5" der deutschen Travestiebranche. All das und noch viel mehr an farbenfroher Unterhaltung, gepaart mit den Traumdestinationen des Mittelmeers können die LGBT-Community und ihre Freunde auf der Rainbow Cruise erleben.



Infos zu Buchung und Preisen



Die Rainbow Cruise vom 29. April bis zum 07. Mai 2017 durch das westliche Mittelmeer ist im Reisebüro, im Internet auf www.rainbow-cruise.de sowie telefonisch unter 040-600015-111 buchbar. Die achttägige Reise mit Rahmenprogramm führt die Gäste ab Palma de Mallorca mit Stopps in Barcelona, La Seyne/Toulon, Ajaccio, Civitaveccia/Rom und Salerno nach Valletta/Malta. Mit Premium Alles Inklusive kostet eine Innenkabine bei Doppelbelegung inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 1.695 Euro pro Person. Eine Außenkabine gibt es ab 1.845 Euro pro Person.

Über die TUI Cruises GmbH

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt seit Indienststellung der Mein Schiff 5 im Sommer 2016 über eine Bettenkapazität von 11.382 (Mein Schiff 1: 1.924, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3: 2.506, Mein Schiff 4: 2.506, Mein Schiff 5: 2.534). Mit seinem Wohlfühlkonzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des Bereichs SPA & Sport aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Wohlfühlflotte wächst weiter: 2017 wird die Mein Schiff 6 in Dienst gestellt. Zwei weitere Neubauten folgen 2018 und 2019 – diese ersetzen die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2, so dass TUI Cruises dann über eine Flotte von sechs Schiffen mit einer Kapazität von rund 14.800 Betten verfügt. Dabei ist umweltbewusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.

