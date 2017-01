Schmutz- und Salzkruste schluckt Leuchtkraft - TÜV Thüringen rät, Scheinwerfer regelmäßig zu reinigen

Wechselhaftes Winterwetter erschwert derzeit das Autofahrerleben. Eiskratzen, Schneefegen, Scheibenwaschanlage nachfüllen gehören zwar mittlerweile zu den Routinehandgriffen vor Fahrtantritt. Fahrzeugexperte Torsten Hesse vom TÜV Thüringen rät jedoch, gerade im Winter dem fahrbaren Untersatz immer ausreichend Pflege angedeihen zu lassen. Auch bei Plusgraden muss jederzeit mit einem Wetterumschwung gerechnet werden. Bereits in der kommenden Woche ist auch tagsüber erneut mit Frost zu rechnen.



Im Winter müssen alle Fahrzeugsysteme selbst unter Extrembedingungen einwandfrei funktionieren. Neben wirksamen Bremsen, dem richtigen Reifendruck und ausreichenden Füllständen muss in jedem Falle die lichttechnische Einrichtung am Fahrzeug stets funktionstüchtig und vor allem sauber sein. „Viele Autofahrer reinigen ihre Scheinwerfer lediglich beim Tanken. Das genügt allerdings oftmals nicht“, mahnt Torsten Hesse vom TÜV Thüringen.



„Im Winter haben wir tendenziell mehr Tage, an denen nasse Fahrbahnen vorherrschen, als zu anderen Jahreszeiten. Straßennässe verursacht immer auch verschmutzte Scheiben und Scheinwerfer, egal ob durch Schneeschauer, Regen oder Tauwetter. Streugut auf den Straßen beschleunigt die Fahrzeugverschmutzung sogar noch. Sicherheitsrelevant wird es dann, wenn die Sicht eingeschränkt ist“, so Hesse.



Spätestens wenn die vordere und hintere Beleuchtungseinrichtung derart verschmutzt ist, dass die Leuchtintensität der Scheinwerfer beeinträchtigt wird und der Autofahrer somit nicht mehr rechtzeitig von anderen wahrgenommen werden kann beziehungsweise selbst andere Verkehrsteilnehmer zu spät erkennt, ist ein Griff zu Putzutensilien oder die Fahrt in die nächste Waschanlage geboten. „Verkrusteter Schmutz auf Scheinwerfern und Rücklichtern kann gefühlt die Hälfte der Leuchtkraft der Beleuchtungseinrichtung schlucken. Gerade bei Dunkelheit oder Nebel sind neben einer sauberen Windschutzscheibe schmutzfreie Frontscheinwerfer und Rückleuchten überlebenswichtig“, so Hesse.



Darüber hinaus weist Hesse ausdrücklich darauf hin, den Füllstand der Scheibenwaschanlage regelmäßig zu kontrollieren. „Ausreichend Wischwasser mit entsprechendem Frostschutz sind im Winter für gute Sicht unerlässlich. Aufgrund von Schmuddelwetter steigt erfahrungsgemäß der Verbrauch an Wischwasser.“ Torsten Hesse rät daher, notfalls einen Ersatzkanister mit sich zu führen. Außerdem ist es Vorschrift, die Kennzeichen sauber zu halten. Diese müssen stets gut erkennbar sein, ansonsten droht ein Bußgeld in Höhe von 5 Euro.

