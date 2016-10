Jedes dritte Fahrzeug mit Mängeln

Ein Drittel der Fahrzeuge ist mit Mängeln an der lichttechnischen Einrichtung unterwegs. Das ergab der kostenlose Licht-Test an den Kfz-Prüfanlagen des TÜV Thüringen. „Sehen und gesehen werden“ ist besonders in der dunklen Jahreszeit ein Sicherheitsaspekt. Die Kfz-Experten raten daher allen Autofahrern ohne Licht-Plakette, den kostenlosen Licht-Test noch bis Ende Oktober in Anspruch zu nehmen.



33 Prozent der Fahrzeuge, die bisher bei den kostenlosen Licht-Test-Wochen an den Prüfanlagen des TÜV Thüringen vorgestellt wurden, fielen mit Mängeln an der lichttechnischen Einrichtung auf. Wie so oft standen falsche Scheinwerfereinstellungen beziehungsweise Defekte der vorderen und hinteren Beleuchtungseinrichtung ganz oben auf den Mängelprotokollen der Kfz-Prüfingenieure. 14,7 Prozent der geprüften Fahrzeuge hatten zu hoch oder zu niedrig eingestellte Scheinwerfer – ein typischer Mangel, der auch bei der Hauptuntersuchung immer wieder festgestellt wird. 4,8 Prozent der Fahrzeuge, die zum Licht-Test vorgeführt wurden, hatten Defekte an der vorderen Beleuchtungseinrichtung beziehungsweise fielen mit einer defekten Leuchtweitenregulierung auf. An der rückwärtigen Beleuchtungseinrichtung stellten die Prüfer bei 9,0 Prozent der Fahrzeuge Mängel fest. Davon zirka die Hälfte sogar an den Bremsleuchten.



Als eine Ursache sehen die Fahrzeugexperten des TÜV Thüringen ein zu starkes Technikvertrauen der Autofahrer. Auch neuere Fahrzeuge mit modernem Xenon- oder LED-Licht sind nicht vor Ausfällen an der lichttechnischen Anlage gefeit. „Einen Licht-Check vor Fahrtantritt macht heutzutage praktisch niemand mehr“, so Torsten Hesse vom TÜV Thüringen. „Eine einwandfrei funktionierende Fahrzeugbeleuchtung ist allerdings ein entscheidender Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Sehen und gesehen werden ist vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit wichtiger denn je“, appelliert Hesse. „Bei Nebel und Dunkelheit sind Sicht und Licht überlebenswichtig.“ Umso unverständlicher ist, dass zur Halbzeit der Licht-Test-Wochen die kostenlose Aktion von den Autofahrern nur sehr verhalten in Anspruch genommen wurde. Hesse rät allen Verkehrsteilnehmern, gerade jetzt die Beleuchtungseinrichtungen regelmäßig zu kontrollieren. „Bei Schmuddelwetter sollten Scheinwerfer und Rücklichter stets sauber gehalten werden“, so der Verkehrsexperte.



Die Licht-Test-Wochen sind eine Gemeinschaftsaktion des Zentralverbandes des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und der Verkehrswacht. Der TÜV Thüringen unterstützt die Aktion, die von den Partnern für Autofahrer im Oktober immer kostenlos angeboten wird. In diesem Jahr wird der Licht-Test 60.

