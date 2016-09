Beleuchtung steht an Nummer Eins der Mängelhitliste bei der HU

Die Tage werden kürzer, eine funktionstüchtige Fahrzeugbeleuchtung ist jetzt wichtiger denn je. Gerade von „Einäugigen“ und „Blendern“ geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Lichtmängel gehören zu den häufigsten Beanstandungen bei der Hauptuntersuchung. Der TÜV Thüringen ruft daher Autofahrer im Oktober zum kostenlosen Licht-Test.



Im Rahmen der Licht-Test-Wochen bietet der TÜV Thüringen an seinen Kfz-Prüfanlagen den gesamten Oktober die kostenlose Überprüfung der lichttechnischen Einrichtung an. Dabei werden insbesondere die richtige Einstellung des Abblendlichtes und die Funktion der Leuchtweitenregelung kontrolliert. Bei bestandenem Licht-Test erhält das Fahrzeug die Licht-Test-Plakette 2016. In diesem Jahr steht der Licht-Test unter dem Motto „60 Jahre Sicherheit“.



Torsten Hesse vom TÜV Thüringen weist darauf hin, dass es zu Beginn der Herbst- und Winterzeit besonders wichtig ist, die lichttechnische Einrichtung am Auto regelmäßig zu prüfen. „Sehen und gesehen werden tragen ganz entscheidend zur Verkehrssicherheit bei. An modernen Fahrzeugen ist es für den Laien allerdings kaum mehr möglich, die korrekte Einstellung von Abblend- oder Fernlicht zu kontrollieren.“ Hesse rät daher, sich beim Fachmann Rat einzuholen und die korrekte Lichteinstellung mindestens einmal im Jahr prüfen zu lassen. Defekte und falsch eingestellte lichttechnische Einrichtungen stehen bei Mängeln an Kraftfahrzeugen bei der Hauptuntersuchung an erster Stelle. Mit der Aktion möchte der TÜV Thüringen auch dieses Jahr mithelfen, verkehrsgefährdende Faktoren rechtzeitig auszuschalten.



Die Licht-Test-Wochen sind eine Gemeinschaftsaktion des Zentralverbandes des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und der Verkehrswacht. Der TÜV Thüringen unterstützt die Aktion, die von den Partnern für Autofahrer im Oktober immer kostenlos angeboten wird. In diesem Jahr wird der Licht-Test 60.



An folgenden Kfz-Prüfanlagen des TÜV Thüringen werden die Licht-Tests durchgeführt:



36433 Bad Salzungen/Immelborn, Salzunger Straße 32



99085 Erfurt, Eugen-Richter-Straße 24 99817 Eisenach, Kasseler Straße 214



07549 Gera, Keplerstr. 40 (Handwerkerhof) 07745 Jena, Ernst-Ruska-Ring 6 07749 Jena-Wöllnitz, Unterdorfstraße 29 99734 Nordhausen, Im Krug 8



07407 Rudolstadt, Jenaische Straße 98544 Zella-Mehlis, Am Köhlersgehäu 58

