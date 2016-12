Tucher hat "Ein Herz fürs Eis!"

Gemeinsam mit der Sparkasse Fürth, der Raiffeisenbank Bibertgrund und den örtlichen Lions Clubs zeigt die Tucher Traditionsbrauerei „Ein Herz fürs Eis!". Zu Gunsten der Zirndorfer Eisbahn starten die Partner zur Eröffnung am 7. Dezember eine Benefiz-Aktion: Der Verkaufserlös aus dem Bier- und Glühweinausschank, von Gegrilltem und Popcorn fließt zu 100 Prozent in den Erhalt der Eisbahn. Los geht es um 16 Uhr. Gegen 16.30 Uhr haben sich Spieler der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg mit Maskottchen Pucki zur Autogrammstunde angesagt.



„Gemeinsam schaffen wir den Erhalt der Zirndorfer Eisbahn", ist Tucher Marketingdirektor Kai Eschenbacher überzeugt. „Deshalb setzen wir uns auch in diesem Jahr dafür ein, zusammen mit Partnern der Region."



Essen, trinken, Eisbahn retten



Die Mitglieder des Lions Club werden am Eröffnungstag für Herzhaftes vom Grill sorgen, die Sparkasse Fürth steuert Popcorn für Naschkatzen bei. Das Bibert Bad Zirndorf organisiert einen Glühweinausschank, während die Tucher Traditionsbrauerei ihre Biere und alkoholfreie Getränke beisteuert.



„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter packen selbst tatkräftig mit an, wenn es darum geht, die Spendenkasse zu füllen. Denn helfen liegt uns am Herzen", so Kai Eschenbacher. „Dass die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg ebenfalls zugesagt haben, zwei Spieler samt Maskottchen Pucki bei unserer Benefizaktion vorbeizuschicken, freut uns als Sponsor ganz besonders."



Dank des Bibert Bades Zirndorf ist auch der Eintritt am 7. Dezember vergünstigt: Nur einen Euro kostet das Eislaufvergnügen für alle Altersklassen. Schlittschuhe können zum vergünstigten Preis von zwei statt vier Euro ausgeliehen werden. Was bis zum Ende des Abends gegen 20.30 Uhr erlöst ist, fließt zu 100 Prozent an die Zirndorfer Eisbahn.



Gut präpariert in die neue Saison



Ohne den Einsatz des Fördervereins und der Sponsoren wäre die Freizeitanlage im vergangenen Jahr geschlossen worden. Mit deren Engagement konnte dies verhindert werden, trotz eines durchwachsenen Winters und einer Zwangspause der Eismaschine wegen eines technischen Defekts. An diesen Erfolg wollen die Partner der Eisbahn Zirndorf in diesem Jahr anknüpfen, zur Freude vieler Familien.

Tucher Bräu GmbH & Co. KG

Die Tucher Traditionsbrauerei ist Teil der fränkischen Bierkultur und steht für bald 350 Jahre Nürnberger Brauhandwerk, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. So berichten die Chroniken bereits anno 1672 vom "Städtischen Weizenbräuhaus" zu Nürnberg. Heute kommen die mit allergrößter handwerklicher Sorgfalt und besonders ressourcenschonend gebrauten Tucher Biere aus dem wohl einzigen Zwei-Städte-Sudhaus der Welt. In der stolzen Tradition der Kaufmannsfamilie Tucher sind Werte wie Verlässlichkeit, Verantwortung, Gemeinsamkeit und Bodenständigkeit ein mit Leidenschaft gelebtes Bekenntnis zur Heimat, zur Region und ihren Menschen, das bei Tucher aus tiefstem Herzen kommt: Da steckt viel Liebe drin.



Weitere Informationen unter www.tucher.de

