Unbeschwertes Wintercampen mit Truma

Der Truma Service ist stets zur Stelle – sogar an Weihnachten und Silvester. Sechs Truma Servicetechniker sind auch dieses Jahr im Einsatz, um für unbeschwertes Wintercampen zu sorgen. Sie sind von 24. bis 31.12.2016 auf folgenden Campingplätzen in Deutschland, Österreich und Italien vor Ort. Umliegende Campingplätze werden von dort aus mitbetreut:

- Campingplatz Bankenhof, D-79822 Titisee-Neustadt

- Naturcamping Isarhorn, D-82481 Mittenwald

- Grüntensee-Camping, D-87497 Wertach

- Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld, A-6274 Aschau

- Euro-Camp Wilder Kaiser, A-6345 Kössen

- Caravan Park Sexten, I-39030 Sexten



Termine können über den Truma Service koordiniert werden. Dieser ist unter +49 (0) 89 46 17 - 20 20 wie folgt erreichbar:



- Notfall-Servicetelefon:

24. bis 26.12. und 31.12.2016 jeweils von 8:30 bis 14:00 Uhr. Am 01.01.2017 bietet Truma keinen Notfall-Service an.



- Servicezentrum 27. bis 29.12.2016 von 09:00 bis 16:30 Uhr. 30.12.2016 von 9:00 bis 16:00 Uhr.



Ab 02.01.2017 ist der Truma Service wieder zu den üblichen Zeiten zu erreichen. Diese finden Sie auf unserer Website unter www.truma.de/service.



Winterservice auch in der Schweiz

Auch in den Schweizer Alpenregionen steht von 24. bis 31.12.2016 ein Notfall-Service zur Verfügung. Wintercamper können sich direkt an die Truma Servicepartner oder den Truma Importeur Selzam AG wenden.



Region Graubünden / Kanton Graubünden (GR)

Camper Huus, Felsenaustr. 41, 7000 Chur

Tel.: +41 81 284 64 79

Mobil: +41 79 350 85 86

Kontakt: Roland Meier



Region Rhônetal / Kanton Wallis (VS)

Caravan-Service Siegenthaler, Walligrundstr. 32, 3930 Eyholz

Tel.: +41 27 946 23 07

Kontakt: Kurt Siegenthaler

Hinweis: nur Werkstattservice



Region Innerschweiz / Kanton Luzern (LU)

Arber Caravans, Sagenwaldstrasse 26, 6033 Buchrain

Tel.: +41 41 448 28 28

Kontakt: Ueli Arber

Hinweis: nur Werkstattservice



Region Berner Oberland / Kanton Bern (BE)

PWT Plüss Wohnmobil Technik, Gummweg 112, 3612 Steffisburg

Tel.: +41 33 437 48 68

Kontakt: Bernhard Plüss



Truma Importeur

Selzam AG, Harzachstrasse 8, 8404 Winterthur

Servicetelefon: +41 900 085 085

Kontakt: Alois Haueis

Über die Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Die Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG ist der innovative Zubehörlieferant für Reisemobile, Wohnwagen und mobile Anwendungen. Das traditionsreiche Unternehmen bietet seit über 65 Jahren "mehr Komfort für unterwegs": ein umfassendes Produktportfolio in den Bereichen Heiz-, Klima-, Wasser- und Rangiersysteme sowie Gas- und Stromversorgung. Truma zeichnet sich durch die hohe Qualität seiner Produkte, durch einen vorbildlichen Service und große Kundennähe aus. Hauptsitz und Produktionsstandort des Unternehmens ist Putzbrunn bei München. Truma hat Niederlassungen in Großbritannien, Italien, Schweden, China und den USA. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen 600 Mitarbeiter. Truma zählt zu den "Top 100" (www.top100.de) innovativsten Mittelständlern in Deutschland.

