Ab Montag fließt regionales Heilmittel ins Solebad

Ab Montag, den 19. Dezember 2016, können Trixi-Gäste im neu gestalteten Solebad endlich im heilenden Wasser aus der Bad Muskauer Sole-Quelle schweben und entspannen.



In den vergangenen Wochen wurden dafür die technischen und logistischen Voraussetzungen geschaffen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Gäste ein aus der Region stammendes, einzigartiges Heilmittel nun bei uns genießen können. Dies verleiht unserer Einrichtung eine besondere Note und unterstreicht unsere Einladung an Gäste aus der Ferne, im Trixi Ferienpark Zittauer Gebirge Gutes und Typisches aus der Region kennen zu lernen“, so Geschäftsführerin Annette Scheibe. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern für ein authentisches Urlaubserlebnis in der Oberlausitz zählt zu den wichtigsten Strategien des Unternehmens.



Aus über 1.500 Meter Tiefe wird im ostsächsischen Bad Muskau Sole aus den Mineralien des Urmeeres, das sich vor vielen Millionen Jahren bis in unsere Region erstreckte, ans Tageslicht befördert. Damit ist die Bad Muskauer die tiefste und mit 44 Grad Celsius die heißeste Thermalsoleförderung in Sachsen – mit einem überdurchschnittlich hohen Mineralsalzgehalt.

