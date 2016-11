trivago Awards 2017: Deutschlands best-bewertete Hotels

Die Hotelsuche www.trivago.de zeichnet die best-bewerteten Hotels in Deutschland in fünf Kategorien aus.



Düsseldorf, 14. November 2016. Anhand der Bewertungen, die Hotels von Ihren Gästen erhalten haben, hat trivago die besten Häuser in Deutschland in folgenden Kategorien ermittelt: 5-Sterne Hotels, 4-Sterne Hotels, 3-Sterne Hotels, „Alternative Unterkunft“ und „Preis-Leistung“*. Johannes Thomas, Geschäftsführer bei trivago, sagt: „Wir sammeln und analysieren über 175 Millionen Hotelbewertungen von internationalen Webseiten. Das zeigt uns deutlich auf, worin Hotels gut sind und worin nicht.“ Weiter fügt er hinzu: „Wir verleihen unsere Awards nur an Hoteliers, die Ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis bieten und freuen uns sehr, solche Leistungen zu auszuzeichnen.“



Kategorie 5-Sterne Hotels: Platz 1 - Hotel Bülow Palais (Dresden)



Unter den 5-Sterne Hotels hat sich das Hotel Bülow Palace in Dresden auf Platz 1 durchgesetzt. „Diese Auszeichnung ist eine schöne Überraschung“, sagt Ralf J. Kutzner, Geschäftsführender Direktor des Bülow Palais‘. „Es ist vor allem eine Auszeichnung für mein großartiges Team. Alle arbeiten täglich hart – vor und hinter den Kulissen – und bringen viel persönliche Leidenschaft ein, um das perfekte Gästeerlebnis zu schaffen. Es ist schön, dass das nicht unbemerkt bleibt. Individueller Service, z.B. können Gäste, Blumen-, Hunde-, oder Picknickkorb-Service ordern. Sie übernachten in 58 luxuriösen Zimmer und Suiten und das Sterne-Restaurant „Caroussel“ gehört zum Angebot des Hauses.



Kategorie 4-Sterne Hotels: Platz 1 - Hotel Exquisit (Oberstdorf)



Mit einem Index von 95.06 sichert sich das Hotel Exquisit in Oberstdorf den ersten Platz in der 4-Sterne Hotel Kategorie. Jürgen Janneck, Marketing Direktor des Hotels, zu dem trivago Award: „Wir sind stolz auf die Auszeichnung und unser Team, aber auch dankbar für ganz viele zufriedene Gäste, die unsere Arbeit auch dadurch wertschätzen, dass sie uns zu dieser Auszeichnung verholfen haben.“ Der persönliche Service des Hauses beginnt schon bei der Ankunft: Das Personal kümmert sich um das Gepäck und parkt die Autos der Reisenden, während die sich in der gemütlichen Lobby eine erste Erfrischung gönnen.



Kategorie 3-Sterne-Hotels: Platz 1 - Akzent Hotel Kaliebe (Trassenheide)



Den ersten Platz in der der Kategorie der best-bewerteten 3-Sterne Hotels sichert sich das Hotel Kaliebe in Trassenheide auf Usedom. „Wir arbeiten stets daran, ein tolles Urlaubserlebnis zu schaffen. Und gerade dabei hilft uns ein ehrliches und konstruktives Feedback. Es ist toll zu sehen, dass unsere Gäste so wertschätzen, was wir tagtäglich leben: Gastfreundschaft“, sagt Torsten Kaliebe. Mitten im Kiefernwald gelegen und nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand entfernt, ist das Hotel besonders bei Familien und Senioren beliebt. Ein Highlight des Hauses ist das Restaurant, in dem Helmut Kaliebe z.B. Fisch- und oder Wild-Gerichte zubereitet.



Kategorie: „Alternative Unterkunft“: Platz 1 - Villa Montara Bed & Breakfast



In der Kategorie „Alternative Unterkunft“ werden Häuser und Unterkunfts-Möglichkeiten ausgezeichnet, die buchbar, nicht aber im klassischen Sinne Hotels sind, wie z.B. Pensionen. Die Villa Montara Bed & Breakfast in Bodenmais gewinnt den trivago Award 2017. „Wir schenken jedem Gast viel Freude, Herzlichkeit und Aufmerksamkeit“, so Oliver Madel vom Bed & Breakfsat, „Unser Bed & Breakfast ist einfach anders, weil wir unseren Gästen eine erfrischende und ungezwungene Atmosphäre, anders als im



klassischen Urlaubshotel, bieten“. Eine persönliche Frühstücksauswahl oder die individuelle Tagesplanung der Gäste im Bayerischen Wald gehören zum Service des Hotels.



Kategorie „Preis-Leistung“: Platz 1 - Villa Wittstock (Burg)



Den ersten Platz in der Kategorie „Preis-Leistung“ gewinnt das Hotel Villa Wittstock in Burg bei Magdeburg. 14 gemütlich eingerichtete Zimmer bietet Mirko Wittstock seinen Gästen an. „Wir führen unser Haus in der zweiten Familiengeneration und vereinen einen hohen Standard mit angemessenen Preisen. Deshalb freuen wir uns, dass wir den trivago Award „Preis-Leistung“ bekommen.“ sagt Wittstock. Besonders der Garten mit samt Gartenhaus und Terrasse sind bei den Gästen ist sehr beliebt. Bei schlechtem Wetter bietet das Haus eine gemütliche Kellerbar an.



Aus über 175 Millionen Bewertungen von mehr als 30 internationalen Webseiten errechnet trivago mit Hilfe eines eigens entwickelten Algorithmus einen objektiven Bewertungs-Index, den tRI. Unabhängig davon, ob zu einem Hotel 20 oder 2000 Bewertungen vorliegen, ermöglicht der tRI einen objektiven Vergleich aller Hotels. Der tRI ist transparent, da die Quellen der Bewertungen einsehbar sind und er ist durch ein tägliches Update aktuell. Detaillierte Informationen sind hier zu finden: http://company.trivago.de/trivago-rating-index/



trivago GmbH

Reisende finden auf www.trivago.de das ideale Hotel zur günstigsten Rate. trivago ist die weltgrößte Online Hotelsuche, die Hotelraten von mehr als 1.3 Mio. Hotels auf über 200 Buchungsplattformen weltweit vergleicht. Mehr als 1.4 Mrd. Reisende nutzen mit Hilfe der zusätzlichen Filter den Hotelpreisvergleich jährlich. trivago wurde 2005 in Düsseldorf gegründet und betreibt mittlerweile 55 Länderplattformen in 33 Sprachen.





