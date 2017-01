Ergebnisse der Triumph Motorcycles Group Limited für das Geschäftsjahr 2016

Die Triumph Motorcycles Group Limited hat heute die Ergebnisse für ihr Geschäftsjahr 2016, das am 30. Juni 2016 endete, bekannt gegeben. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Motorrädern, Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung in mehr als 57 Ländern weltweit.



Die Triumph Group hat in den vergangenen Jahren trotz einer problematischen Währungssituation, einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und einem schwachen Motorradmarkt ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Ziel der Unternehmensgruppe ist es nach wie vor, die eigenen Produkte ständig zu verbessern. Sie erreicht dies durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden. So bietet die Triumph Group ein komplettes Spektrum an hochwertigen Premium- Motorrädern, die Charakter mit Leistung verknüpfen.



Im Geschäftsjahr 2016 stieg der weltweite Umsatz von Triumph um 56,3 Mio. £ auf 407,6 Mio. £ und der Gewinn vor außergewöhnlichen Aufwendungen um 7,9 Mio. £ auf 16,6 Mio. £.



Triumph verstärkt seine globale Ausrichtung und investiert weiterhin in die Entwicklung neuer Motorräder. Im laufenden Geschäftsjahr hat Triumph die neue Bonneville-Reihe auf den Markt gebracht, zu der die Modelle Thruxton, Thruxton R, Bonneville T120 und T120 Black sowie die neue Street-Twin gehören. Alle Maschinen wurden begeistert aufgenommen. Im gleichen Zeitraum hat Triumph überarbeitete Versionen der Modelle Tiger Explorer 1200, Tiger Sport, Speed Triple S und Speed Triple R auf den Markt gebracht.



Triumph blickt optimistisch in die Zukunft und vertraut auf sein langfristiges Konzept, mit dem der Erfolg der Marke durch kontinuierliche Investitionen in Mitarbeiter, Anlagen und herausragende Produkte auch weiterhin garantiert wird.

Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Gegründet 1902, feierte Triumph Motorcycles im Jahr 2012 sein 110jähriges Jubiläum. Seit mehr als zwei Jahrzehnten befindet sich der Sitz von Triumph Motorcycles Ltd in Hinckley, Leicestershire, und produziert Motorradikonen, die Design, Charakter, Charisma und Performance perfekt vereinen. Mit ca. 50.000 Motorrädern, die jedes Jahr vom Band laufen, ist TRIUMPH der größte Motorradproduzent Großbritanniens und hat mehr als 750 professionelle Vertragshändler weltweit. Im Herzen der TRIUMPH-Philosophie steht die Verantwortung, einzigartige Motorräder zu entwickeln, die charakteristisches Design, intuitives Handling und Performance vereinen. Die Innovation und Ingenieursleidenschaft, die die Geburtsstunde der legendären Bonneville der 1960er Jahre einläutete, zeigt heute ein weit gefächertes Produktsortiment passend für jeden Motorradfahrer, inklusive der unglaublichen 2,3 Liter Rocket III, der unverkennbaren Speed Triple und der supersportlichen Daytona 675. Triumph beschäftigt heute weltweit ca. 2.000 Mitarbeiter und unterhält Tochtergesellschaften in England, Amerika, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Japan, Schweden, Benelux, Brasilien und zuletzt Indien, als auch ein großes Netzwerk an unabhängigen Distributoren. Triumph hat Produktionsstätten in Hinckley, Leicestershire, und Thailand sowie eine CKD-Fertigung (Endmontage-Fertigung) in Brasilien

