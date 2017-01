Zwischen Eisvögeln, Affen und Lianen

Zum Start des Dschungelcamps zeigt Tripping.com fünf außergewöhnliche Dschungelunterkünfte weltweit

Infinity-Pool, privater Koch und eine Haushälterin: Von diesem Luxus können die zwölf Kandidaten der TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" nur träumen. Wer einen Dschungelurlaub plant, muss auf solche Annehmlichkeiten aber nicht verzichten. So stellt www.Tripping.com , die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, anlässlich des diesjährigen Dschungelcamps fünf außergewöhnliche Ferienunterkünfte in Dschungeln weltweit vor. „Im Gegensatz zum Dschungelcamp stehen bei unseren Unterkünften Erholung und Luxus im Vordergrund, hier muss keiner Insekten essen", erklärt Jen O‘Neal, CEO von Tripping.com, und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Rausholen muss man hier niemanden, die Stars würden wahrscheinlich ihren Aufenthalt eher noch verlängern wollen."Da sie in Costa Rica gelebt hat, kann Jen O‘Neal das zentralamerikanische Land als Reiseziel besonders empfehlen. Die Luxus-Villa CieloMar auf der Papagayo Halbinsel beeindruckt durch ihre offene Architektur, den Panoramablick aus allen sechs Schlafzimmern und den Infinity-Pool. Besonders fällt der lange Holzsteg ins Auge, der über die große Terrasse führt. Von dort überblicken die Gäste den Pazifik und den Dschungel, der das Haus umgibt. Bis zu zwölf Personen können in der Villa schlafen, die zwischen 9.500 und 14.200 Euro pro Nacht kostet. https://www.tripping.com/de/interstitial/20427525?currency=eur Zwei Autostunden nördlich von Rio de Janeiro und auf 1.000 Metern mitten im brasilianischen Regenwald liegt das vier Hektar große Landgut in den Bergen Araras. Die Urlauber haben die Wahl zwischen Freizeitaktivitäten wie Angeln im Bergsee, Vogelbeobachtung, Paragliding und Reiten. Auf Wunsch stehen auch ein privater Koch, eine Nanny und ein Flughafen-Shuttle zur Verfügung. Auf dem Anwesen ist Platz für acht Personen. Im Durchschnitt kostet die Nacht 412 Euro. https://www.tripping.com/de/interstitial/28598988?currency=eur Umgeben von einzigartiger Flora und Fauna liegt das Luxus-Haus LÁlizé in Honduras. Es steht für hohen Komfort sowie Privatsphäre und bietet seinen Gästen eine atemberaubende Aussicht auf das Meer und den Dschungel. Bis zu zwölf Personen können im Haus übernachten, wobei in einem separaten Gästehaus drei weitere Urlauber untergebracht werden können. Auf dem Grundstück befindet sich ein Pool und zwei Tandem-Kayaks können kostenlos genutzt werden. Das Ferienhaus kostet im Durchschnitt 571 Euro pro Nacht. https://www.tripping.com/de/interstitial/26073308?currency=eur Mit einer Panoramaaussicht auf den tropischen Dschungel, einem Infinity-Pool und Meerblick lockt die Villa auf der Insel Nosy Be, die zu Madagaskar gehört. Urlauber sind in wenigen Minuten am Strand und können in dem weitläufigen Garten entspannen. Ein Koch, eine Haushälterin und ein Hausmeister sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Die Gäste können Wanderungen im Lokobe Nationalpark oder Ausflüge zu den Nachbarinseln machen. Auch Tauchen, Schnorcheln und Angeln sind möglich. Die Villa bietet Platz für bis zu zehn Personen und ist für 150 Euro pro Nacht buchbar. https://www.tripping.com/de/interstitial/26632133?currency=eur Auf einem Hügel mit Blick über den Koggala See in Sri Lanka gelegen, bietet diese Villa ihren Gästen Ruhe und Entspannung. Ein tropischer Garten umgibt das Haus, der Infinity-Pool lädt zum Schwimmen ein und die Köchin bereitet die Mahlzeiten vor. In der Nachbarschaft befinden sich Zimtplantagen. Eisvögel, Pfauen, Affen und Warane sind regelmäßige Besucher der Anlage. In den vier Schlafzimmern finden acht Personen Platz. Im Durchschnitt kostet die Nacht 323 Euro. https://www.tripping.com/de/interstitial/32832595?currency=eur