Urlaub mit Han Solo und Prinzessin Leia: Übernachten an Star Wars-Locations weltweit

Eine Reise in das Star Wars Universum: Für Fans der supergalaktischen Kultfilme hat das Warten am 15. Dezember 2016 ein Ende, wenn der neue Star Wars-Film „Rogue One" in die Kinos kommt. Anlässlich des Filmstarts hat Tripping.com, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, Unterkünfte herausgesucht, die in der Nähe der tatsächlichen Drehorte vergangener Star Wars-Filme liegen. „Der Film ‚Das Erwachen der Macht‘ wurde zum Beispiel in den Pinewood Studios in der Nähe von London gedreht", berichtet Jen O’Neal, CEO und Gründerin von Tripping.com. Sie empfiehlt allen Star Wars-Fans sieben Unterkünfte, bei denen sie sich ihren Helden näher fühlen können.



Finse, Norwegen: Der Eisplanet Hoth in Episode V steht in Wirklichkeit in Norwegen. Denn der Film wurde an einem Gletscher im Wintersportort Finse nahe des Finsevatnet Sees gedreht. Direkt an der Bahnstrecke von Bergen nach Oslo gibt es für Urlauber 1.222 Meter über dem Meeresspiegel viele Wander- und Fahrradrouten. Übernachten können bis zu acht Personen in der modernen Berghütte Steinboligen. Durch die großen Panoramafenster haben die Gäste einen fantastischen Blick über den See und die umliegenden Berge. Buchbar ist die Hütte ab 200 Euro pro Nacht.



Comer See, Italien: Der Comer See ist die perfekte Hochzeitslocation für Star Wars-Fans. Denn dieser diente als Kulisse für das Seenland auf Naboo, wo Anakin und Padme im Geheimen heirateten. Das Paar aus Star Wars hatte nur zwei Hochzeitsgäste ― R2-D2 und C-3PO. Wer eine große Gesellschaft einladen möchte, für den bietet sich die Villa im Ort San Siro mit Seeblick an. Das freistehende Haus, in dem für bis zu neun Personen Platz ist, liegt 400 Meter Fußweg vom See entfernt. Highlights sind der gläserne Wintergarten, der Billardtisch, der Pool und der Pavillon im 1000 Quadratmeter großen Außenbereich. Durchschnittlich kostet die Villa pro Nacht 429 Euro.



Skellig Inseln, Irland: In „Das Erwachen der Macht" versteckt sich Luke Skywalker nach dem Zusammenbruch des Imperiums. Gedreht wurde dieser Teil des Films auf der irischen Insel Skellig Michael, UNESCO-Weltkulturerbe und die größere der zwei Skellig Inseln. Berühmt ist die Insel aber nicht nur als Drehort des Films, sondern auch aufgrund des schwer zugänglichen mittelalterlichen Klosters, das Besucher nur über 618 Stufen erreichen. Das Pink Gate Cottage liegt in Portmagee. Von diesem Ort auf dem Festland legen die meisten Boote nach Skellig Michael ab. Bis zu sechs Personen können in dem ruhig gelegenen Landhaus mit Blick aufs Meer übernachten. Im Durchschnitt kostet die Villa 145 Euro pro Nacht.



Death Valley, Kalifornien/USA: Die roten Felsen des Twenty-Mule Team Canyons sind ein Muss für jeden Star Wars-Fan. Sie sind am besten vom Zabriskie Point im Death Valley Nationalpark zu sehen. Die Felsen und der Artist´s Drive, eine geteerten Einbahnstraße durch die Canyons, waren die Kulisse für den Wüstenplaneten Tatooine in Episode VI. Einen freien Blick auf die Wüste und die Berge haben die Urlauber vom modernen Ferienhaus, das 20 Meilen vor dem Death Valley Nationalpark liegt. „Das Licht am späten Nachmittag eignet sich besonders gut für Fotos in der Wüste", weiß Jen O´Neal. Weit weg von Nachbarn oder jeglicher Infrastruktur bietet das Haus mit seiner großen Glasfront den perfekten Rückzugsort nach einem aufregenden Star Wars-Revival-Erlebnis. Das Ferienhaus ist für durchschnittlich 429 Euro pro Nacht buchbar.



Tozeur, Tunesien: Der Ausgangspunkt von „Episode IV: Eine neue Hoffnung" und „Episode I: Die dunkle Bedrohung" spielt in Tunesien, das in beiden Filmen den Planeten Tatooine darstellen soll. Das Haus, in dem Luke Skywalker aufgewachsen ist, steht immer noch im Sedimentbecken Chott el Djerid und wird von einer Initiative erhalten. In einer außergewöhnlichen Unterkunft können bis zu 14 Star Wars-Fans übernachten: dem Schloss Riad in Nafta. Wie ein Palast aus 1001 Nacht wirkt die luxuriöse Unterkunft, die über sieben Suiten, zwei Pools, einen Wellness-Bereich, ein Fitnessstudio und ein Kino verfügt. Für durchschnittlich 686 Euro pro Nacht kann das Schloss gemietet werden.



Sevilla, Spanien: Als sich die Star Wars-Akteure in „Episode II: Angriff der Klonkrieger" in der Stadt Theed auf dem Planeten Naboo aufhielten, befanden sie sich in Wirklichkeit in der spanischen Stadt Sevilla. Durch digitale Nachbearbeitung wirkt die Hauptstadt der Region Andalusien viel größer als sie eigentlich ist. Star Wars-Fans, die sich den Originalschauplatz und die Sehenswürdigkeiten von Sevilla wie die Kathedrale oder den Alcázar-Palast anschauen möchten, können in einer exklusiven Ferienwohnung im Zentrum der Stadt übernachten. Für 342 Euro pro Nacht genießen bis zu acht Gäste den Blick auf den Königspalast.



Humboldt County, Kalifornien/USA: George Lucas hat den Redwood National Park im kalifornischen Humboldt County als Drehort für den Planeten Endor, der Heimat der Ewoks, gewählt. Berühmt ist Nordkalifornien vor allem für seine Weingüter und viktorianischen Häuser. Nicht weit vom Nationalpark übernachten die Fans der Kultfilme in einem luxuriösen Strandhaus, auf dessen Grundstück sich ein botanischer Garten befindet und ein Bach fließt. Der Aufenthalt kostet pro Nacht im Durchschnitt 601 Euro.

