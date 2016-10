In einer Gondel mit Clooney: Flittern wie die Stars mit kleinem oder großem Budget

Löwensafari in Südafrika, eine romantische Gondelfahrt in Venedig, auf Tour im nächtlichen Paris oder Tauchen auf Bali – jedes Paar hat andere Vorstellungen von den perfekten Flitterwochen. Die Reisespezialisten des Online-Portals GetYourGuide und von Tripping.com, der weltweit größten Suchmaschine für Ferienunterkünfte, haben vier Destinationen herausgesucht, in denen sich Stars wie George Clooney oder Bar Refaeli schon wohlgefühlt haben. Ob Luxus-Boot oder Gondel, Penthouse oder Selbstversorger-Apartment – beide Portale zeigen die perfekten Flitterwochen für Paare mit kleinem und großem Budget.



Safari in Kapstadt – Löwen beobachten wie das Fürstenpaar



Nach dem großen Hochzeitsfest in Monaco feierte das Fürstenpaar Charlène und Albert von Monaco in der Heimat der Braut ein weiteres Mal ihre Vermählung. Aufgrund seiner einzigartigen Natur ist Südafrika das Traumziel vieler Frischverheirateten. Der Besuch eines Wildtierreservats ist dabei ein Muss. Mit dem Geländewagen geht es auf eine zweistündige Pirschfahrt (ab 182 Euro pro Person). Der erste Stopp befindet sich am Lion Project, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Löwenbestand wiederaufzubauen. Anschließend wartet ein Mittagessen unter Bäumen auf die Besucher. Eine günstigere Alternative ist die Wanderung zum Lion‘s Head, die als eine der romantischsten und schönsten in der Gegend rund um Kapstadt gilt (40 Euro pro Person). Lion’s Head ermöglicht den Besuchern eine freie 360°-Sicht auf die Stadt und die Meeresbucht.



Im Anschluss an die Safari können die Honeymooner in der Villa La Soledad in Clifton, einem noblen Vorort Kapstadts, entspannen. Während sie im Pool schwimmen, kümmern sich ein privater Koch und ein Vollzeit-Butler um ihr Wohlbefinden. Buchbar ist die Luxus-Unterkunft für ca. 3.717 Euro die Nacht. Für den kleineren Geldbeutel bietet sich das Bergh View Guest House an, eine Unterkunft mit Selbstverpflegung und Blick auf Südafrikas Wahrzeichen – den Tafelberg. Buchbar ist das gemütliche Apartment mit Platz für bis zu vier Personen für ca. 97 Euro pro Nacht.



Tipp: Besonders schöne Augenblicke verspricht ein Aufstieg zum Lion´s Head am Nachmittag, um den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein zu genießen.



Gondelfahrt in Venedig – Romantik à la Clooney



George Clooney und Amal Alamuddin, Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović – beide Paare wählten Venedig als Ort für ihre Trauung. Die romantische Lagunenstadt ist aber auch ein beliebtes Flitterwochenziel. Kerzenschein sowie der Charme längst vergangener Zeiten bilden das Ambiente für einen wunderbaren Abend auf einer historischen Galeone in der venezianischen Lagune. Während die Passagiere die frisch zubereiteten Spezialitäten genießen, haben sie freie Sicht auf die farbenfrohen Häuser der Insel Burano und auf die Insel San Giorgio (ab 100 Euro pro Person). Günstiger ist die 30-minütige Gondelfahrt durch einige der schönsten Kanäle Venedigs. Untermalt wird die romantische Atmosphäre durch einen italienischen Sänger (ab 42 Euro pro Person).



Direkt am Canale Grande liegt der luxuriöse Grand Canal Palazzo, der mit antiken Möbeln ausgestattet und im venezianischen Stil dekoriert ist. Buchbar ist die exklusive Unterkunft mit fünf Schlafzimmern ab ca. 1.893 Euro pro Nacht. Für das etwas kleinere Budget eignen sich die voll ausgestatteten Apartments der Casangirolamo Residence. Diese ist nur 700 Meter vom Canale Grande entfernt und idealer Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Venedig. Buchbar ist die moderne Unterkunft für ca. 160 Euro die Nacht.



Tipp: Ein Highlight des Grand Canal Palazzos ist der Balkon, der direkt am Canale Grande liegt – perfekt, um den Sonnenuntergang in der Lagunenstadt zu erleben.



Nächtliches Paris – Ein Kuss unter dem Eiffelturm wie Bar Refaeli



Paris war zwar nur ein Zwischenstopp für Bar Refaeli und ihren Mann Adi Ezra, trotzdem zog es die beiden für ihre Flitterwochen in die Stadt der Liebe. Diese können Verliebte zum Beispiel in einer Ente, dem Citroën 2CV, erkunden. Ein persönlicher Chauffeur holt die Turteltauben abends an ihrem Hotel ab und fährt sie über die Champs-Elysées, vorbei am Arc de Triomphe und dem Eiffelturm zur Sacré-Cœur. Inbegriffen ist eine Flasche Champagner, um die besonderen Momente gebührend zu feiern (ab 94,50 Euro pro Person). Stimmungsvolle Zweisamkeit erwartet das Paar auch bei einer nächtlichen Fahrt auf der Seine. Vom Wasser aus haben der beleuchtete Eiffelturm, der Louvre und Notre-Dame eine besondere Faszination (ab 15 Euro pro Person).



Nach ausgiebigem Sightseeing kann sich das Paar ins Penthouse Avenue de la Motte-Picquet im 7. Arrondissement zurückziehen. Das Penthouse ist ab ca. 1.705 Euro pro Nacht buchbar. Klein aber fein ist die 35 Quadratmeter große Ferienunterkunft im Stadtzentrum von Paris. Das komfortabel eingerichtete Apartment liegt nur wenige Gehminuten vom Marais entfernt, zwischen dem Place de la République und dem Place de la Bastille. Dort befinden sich zahlreiche Bars, Restaurants und Ausgehmöglichkeiten. Buchbar ab ca. 134 Euro pro Nacht.



Tipp: Von der Dachterrasse sowie vom Whirlpool des Penthouses haben die Gäste freie Sicht auf den Eiffelturm.



Blaue Lagune auf Bali – Auf den Spuren von Ashlee Simpson



Ashlee Simpson und ihr Mann Evan Ross, Sohn von Sängerin Diana Ross, gaben sich 2014 das Jawort und flitterten anschließend auf Bali. Berühmt ist die Blaue Lagune Balis, in der Paare gemeinsam abtauchen können, zum Beispiel bei einem Einführungskurs im Gerätetauchen. Auf dem leicht abfallenden, weißen Sandgrund erwartet sie die Vielfalt des Ozeans. Nach einer Sicherheitsunterweisung und Einführung in die Grundlagen tauchen die Teilnehmer gemeinsam mit ihrem Lehrer bis zu maximal 12 Meter Tiefe (ab 124 Euro pro Person). Kostengünstiger ist der Ausflug zum Meerestempel, dem Tanah Lot. Dabei erkunden die Teilnehmer auch die heilige Stätte Taman Ayun, den Muttertempel des Königreichs Mengwi. „Taman" bedeutet zu Deutsch „Garten" und „Ayun” oder „Ayu“ heißt übersetzt „wunderschön“. Ein erfahrener Guide erzählt Interessantes über die Rolle, die dieser Tempel im Hinduismus auf Bali spielt (ab 24 Euro pro Person).



Nach einem erlebnisreichen Tag können die Frischvermählten in einer 5.000 Quadratmeter großen Villa entspannen. Das exklusive Haus in Nusa Dua im Süden Balis bietet die perfekte Kulisse für Flitterwochen, mit Infinity-Pool und freiem Blick auf das Meer, großzügigem Garten und fünf Schlafzimmern mit je einem Bad. Pro Nacht kostet die Luxusherberge ab ca. 2.488 Euro, Frühstück und Reinigung inklusive. Das Reisebudget schonender ist die Villa 2BR im Süden Balis, die ausreichend Platz für vier Personen bietet. Neben zwei Schlafzimmern und zwei Open-Air Bädern gibt es einen Pool und einen Garten mit Bungalow. Die Villa im balinesischen Stil ist ab ca. 80 Euro pro Nacht buchbar.



Tipp: Der Sonnenuntergang vom Tempel aus betrachtet gilt als Geheimtipp unter Bali-Urlaubern.



